Cơ hội hiếm có trong nhiều năm sắp xuất hiện trên TTCK

Trong báo cáo mới đây, SGI Capital nhận định chính sách tiền tệ trong nước vẫn đang nỗ lực giữ ổn định lãi suất và tỷ giá để hỗ trợ tăng trưởng, song áp lực sẽ gia tăng trong những tháng cuối năm khi lạm phát chịu tác động từ giá hàng hóa, dầu, vận tải và tốc độ tăng cung tiền.

Trong khi tỷ giá đang được kiểm soát tốt, dư địa huy động ngoại tệ có thể thu hẹp, khiến áp lực tỷ giá quay trở lại cuối năm và năm 2027. Cùng với nhu cầu vốn lớn cho các đại dự án và bất động sản, mặt bằng lãi suất cho vay có thể duy trì ở mức cao, tạo thêm sức ép lên thanh khoản và dòng tiền trong nền kinh tế.

Nhìn về dòng tiền trên TTCK, khi Việt Nam được nâng hạng vào rổ chỉ số FTSE EM, dù dòng vốn thụ động giải ngân giai đoạn đầu không lớn, nhưng rủi ro tỷ giá giảm bớt sẽ khuyến khích các dòng vốn chủ động khác tham gia. Trong tháng 8/2026, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng chậm lại, là tín hiệu tích cực đầu tiên cho thấy áp lực bán ròng của khối ngoại đã vơi đi. Một chu kỳ bán ròng kéo dài 4/5 năm qua đi cùng với những giai đoạn Việt Nam nới lỏng chính sách tiền tệ và chịu áp lực tỷ giá có thể đang đi tới hồi kết.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền trong nước đã hấp thụ lượng cung rất lớn, gần 400.000 tỷ đồng, từ khối ngoại trong 4 năm qua, cùng với đó là dư nợ margin tăng tương ứng. Tuy nhiên, rủi ro nằm ở việc số dư tiền còn lại và dòng tiền mới đang giảm nhanh trong bối cảnh kênh tiền gửi đã phổ biến mức lãi suất 8.x-9.x%/năm cho kỳ hạn 6-12 tháng.

Nguồn vốn huy động của các CTCK để cho vay margin cũng đang dần trở nên đắt đỏ hơn khi phải cạnh tranh với các kênh khác có lợi tức tốt hơn như tín dụng dài hạn và TPDN. Lạm phát, lãi suất tăng và neo cao thời gian tới không chỉ ở Việt Nam mà trên phạm vi toàn cầu sẽ là thử thách lớn với dòng tiền nội, đặc biệt là những tài khoản NĐT nắm giữ nhóm cổ phiếu nhạy lãi suất với tỷ lệ margin cao.

Về mặt điểm số, VN-Index đã tăng trở lại sát vùng đỉnh đón chào sự kiện nâng hạng trong tháng 9 này. Lịch sử cho thấy, các TTCK thường tích cực 6-12 tháng trước thời điểm này và chịu áp lực chốt lời và điều chỉnh trong 3-6 tháng sau đó. Cộng hưởng với áp lực tăng lãi suất và lạm phát toàn cầu, rủi ro thuế quan từ Mỹ và nhu cầu thanh khoản thường căng thẳng hơn về cuối năm, các tháng tới sẽ là thử thách quan trọng với TTCK Việt Nam.

Theo SGI Capital, trong các giai đoạn căng thẳng thanh khoản, thị trường thường xuất hiện những nhịp bán chung, khiến cổ phiếu tốt hay xấu đều giảm đồng pha nhằm hạ mạnh tỷ lệ margin trước khi bước vào nhịp phục hồi và phân hóa. Bối cảnh hiện nay đang hội tụ nhiều yếu tố rủi ro, cả từ nội tại với dư nợ cao ở hai kênh bất động sản và chứng khoán trong xu hướng lãi suất tăng, lẫn từ môi trường quốc tế.

" Điều này có thể kích hoạt xu hướng giảm và vòng xoáy hạ đòn bẩy trên diện rộng, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư vào những doanh nghiệp tốt nhất với mức định giá rẻ nhất trong nhiều năm. Điều kiện là nhà đầu tư phải đủ kiên nhẫn và luôn chuẩn bị sẵn sức mua ", nhóm phân tích nhận định.

SGI Capital cho rằng đầu tư chứng khoán không thể kỳ vọng lợi nhuận luôn duy trì ở mức cao, mà sẽ có những giai đoạn tương quan rủi ro cao, lợi nhuận thấp và những giai đoạn thuận lợi, dễ dàng hơn. Trong nhiều kỳ báo cáo gần đây, SGI Capital liên tục nhấn mạnh xu hướng lãi suất tăng sẽ kéo dài và trở thành lực cản lớn đối với thị trường chứng khoán cũng như các kênh tài sản.

Trong những giai đoạn không thuận lợi, việc hài lòng và kiên nhẫn với một phần tiền gửi có thể giúp nhà đầu tư tránh rủi ro, đồng thời duy trì khả năng lựa chọn những cơ hội tốt nhất khi khó khăn bộc lộ ở mức đỉnh điểm và dần đi qua, mở ra một chu kỳ thuận lợi mới.