Cơ hội nào sinh lời cho những khoản tiền nằm chờ thời cơ đầu tư?

"Sell in May and go away, don't come back until St Leger's Day " - câu ngạn ngữ huyền thoại đã trở thành kim chỉ nam cho nhiều nhà đầu tư chứng khoán quốc tế. Với hàm ý thị trường không mấy sôi động trong những tháng mùa hè, các chứng sĩ nên tạm thời rời thị trường vào tháng 5 để tránh rủi ro và có thể trở lại vào St. Leger’s Day - tháng 11.

Tuy nhiên, với sự phát triển của thị trường, các nhà đầu tư thông minh ngày nay đã vượt qua ranh giới của mùa vụ để biến mọi thời điểm thành cơ hội đầu tư kiếm lời. Họ luôn tìm cách để dòng tiền không ngừng vận động và tạo ra lợi nhuận.

Trước những biến động của thị trường chứng khoán, nhà đầu tư thông minh luôn biết điều hướng dòng tiền "đúng nơi đúng chỗ". Theo một số nhà đầu tư kinh nghiệm, thay vì "bỏ trứng vào cùng một giỏ", hãy cân nhắc phân tán đầu tư sang những nhóm cổ phiếu có triển vọng phục hồi sau quý I hoặc có cơ hội vượt lên trong quý II và Quý III.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần linh hoạt trong việc nắm bắt thời cơ, không nên vội vàng mua khi thị trường vẫn đang trong giai đoạn hoảng loạn. Đôi khi, đứng ngoài quan sát thị trường và chờ đợi thời điểm thích hợp để "xuống tiền" cũng là một chiến lược khôn ngoan.

Vậy, trong lúc chờ đợi cơ hội, nhà đầu tư có thể làm gì để dòng tiền không "nằm im bất động"?

Trước đây, sau khi bán hoặc chờ mua cổ phiếu, nhiều nhà đầu tư thường giữ tiền trong tài khoản chứng khoán để hưởng lãi suất từ công ty chứng khoán. Tuy nhiên, theo công văn số 8975/UBCK-TT do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 15/12/2023, các công ty chứng khoán sẽ không được phép "huy động" vốn từ nhà đầu tư và phải tất toán toàn bộ giao dịch đã phát sinh trước ngày 30/6/2024 (Nguồn: Cổng thông tin điện tử - Ủy ban chứng khoán nhà nước)

Điều này đồng nghĩa với việc từ nay, nhà đầu tư sẽ không được hưởng lãi suất trên số tiền chưa phát sinh giao dịch trong tài khoản chứng khoán. Đôi khi tiền "nằm ngủ" trong tài khoản chỉ một vài tuần hay thậm chí một vài ngày là vào "nhịp sóng" mới. Nhưng nếu nhà đầu tư để tiền trong tài khoản Techcombank, khoản tiền này vẫn có thể sinh lời từ 2.1%/năm đến 3.3%/ năm.

Tính năng Sinh lời tự động trên Techcombank Mobile đã nâng cấp tài khoản sinh lời thông minh. Với các ưu điểm sử dụng tiền linh hoạt, tuyệt đối an toàn và tối ưu lợi nhuận số dư của tài khoản thanh toán.



Cùng xem Sinh lời tự động trên Techcombank Mobile có thể mang lại lợi ích như thế nào cho nhà đầu tư

Giả sử bạn có 310 triệu đồng trong tài khoản thanh toán và dự định mua cổ phiếu trong vài ngày tới. Nếu không kích hoạt tính năng Sinh lời tự động, toàn bộ số tiền này sẽ chỉ nhận lãi suất tiền gửi không kỳ hạn 0.05%/năm.

Nhưng khi bật Sinh lời tự động, số tiền này sẽ được tối ưu như sau:

- 10 triệu để trong ngăn tài khoản thanh toán nhận lãi suất tiền gửi không kỳ hạn 0.05%/năm

- 300 triệu được hệ thống tối ưu trong Ngăn số dư sinh lời để nhận lợi suất hấp dẫn từ 2.1%/năm đến 3.3%/năm

Trong khoảng thời gian từ một vài ngày tới 3 tháng, nâng cấp tài khoản với Sinh lời tự động có thể giúp bạn biến thời gian chờ đợi thành cơ hội gia tăng tài sản: khoản tiền của bạn sẽ được tối ưu hóa lợi nhuận với mức lãi suất lên tới 3.3%/năm, vượt trội so với việc để tiền trong tài khoản chứng khoán hay tài khoản thanh toán thông thường.

Ưu điểm lớn nhất của tài khoản sinh lời thông minh này là tính thanh khoản cao, bạn có thể sử dụng toàn bộ số tiền 310 triệu trong tài khoản bất cứ khi nào bạn cần. Khi cần rút tiền, chuyển tiền, đầu tư, bạn sẽ nhận lời ngay tại thời điểm đó với lợi suất tính theo số ngày thực nắm giữ.

Đối với các nhà đầu tư, thời gian đóng vai trò quan trọng như chính tiền bạc. Dòng tiền thông minh là dòng tiền biết cách tận dụng tối đa thời gian để không ngừng sinh lời và sẵn sàng cho những cơ hội lớn phía trước.



Với tài khoản thanh toán Techcombank, bất kỳ ai cũng có thể quản lý tiền bạc và đầu tư hiệu quả hơn.

Với tài khoản thanh toán Techcombank, bất kỳ ai cũng có thể quản lý tiền bạc và đầu tư hiệu quả hơn.



