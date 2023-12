Có mặt trên thị trường hơn 15 năm, một công ty bất động sản bất ngờ đổi sang tên mới

Doanh nghiệp này được biết đến là thành viên thuộc hệ sinh thái Công ty cổ phần Him Lam, phụ trách mảng bất động sản của Tập đoàn Him Lam.

Theo thông báo từ công ty này, việc thay đổi tên công ty nằm trong kế hoạch tái định vị thương hiệu của công ty, do đó sẽ không ảnh hưởng đến các quan hệ, giao dịch, nghĩa vụ dân sự cũng như việc thực hiện hợp đồng, thỏa thuận mà các bên đã ký kết trước đây. Toàn bộ các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của công ty sẽ tiếp tục được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Được biết, Him Lam Land được thành lập vào đầu năm 2008, là một trong những đơn vị thành viên phụ trách mảng bất động sản của Tập đoàn Him Lam với dự án mang thương hiệu Him Lam như: KĐT Him Lam Tân Hưng (Tp.HCM), KĐT Him Lam Green Park (Bắc Ninh), Him Lam Riverside (Tp.HCM), Him Lam Chợ Lớn (Tp.HCM), Him Lam Phú An (Tp.HCM), Him Lam Vạn Phúc (Hà Nội), Phố Nam Sài Gòn (Tp.HCM), Him Lam Vĩnh Tuy (Hà Nội), Him Lam Green City (Tp.HCM)…

Việc thay đổi thương hiệu của Him Lam Land được giới doanh nghiệp và khách hàng mua nhà của Him Lam Land khá bất ngờ.