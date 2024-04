Có một trung tâm mới sôi động của thành phố đã hình thành

Khu nhà phố thương mại SOHO ngày càng nhộn nhịp

Liên tục trong thời gian qua, những căn nhà phố SOHO đã lần lượt được trao chìa khóa đến những vị chủ nhân, sẵn sàng cho nhu cầu an cư và kinh doanh nhanh chóng.

SOHO là phân khu đầu tiên được hoàn thiện và bàn giao tại dự án The Global City. Mang tiềm năng thương mại đặc biệt lớn khi tọa lạc tại vị trí trung tâm sôi động bậc nhất của toàn khu đô thị, kết nối trực tiếp đến các chuỗi tiện ích đặc quyền và được bao quanh bởi mảng xanh rộng lớn. Khu nhà phố 5 tầng với số lượng giới hạn chính là một điểm sáng đầu tư trong tầm ngắm của nhiều khách hàng ngay khi vừa được công bố. Do đó, đến khi thực sự được cầm trong tay chìa khóa căn nhà, nhiều khách hàng cảm thấy rất hài lòng với quyết định đầu tư của mình.

Dãy nhà phố SOHO khi lên đèn không khác gì các khu phố thương mại quốc tế

Chị Lưu Thị Thuý Hằng - chủ nhân của một trong những căn nhà phố SOHO đầu tiên, chia sẻ: "Ngôi nhà mình nhận thực tế đẹp hơn bản thiết kế rất nhiều. Trước đây, chọn mua SOHO là vì nhìn thấy tiềm năng sinh lời, hiện tại khi căn nhà phố thương mại của mình thành hình, mình tự tin vị trí này ngay tại khu đô thị The Global City sẽ mang đến cơ hội lớn để phát triển mảng F&B".

Hàng loạt các thương hiệu nổi tiếng đã đổ bộ vào SOHO, tất bật lắp đặt nội thất, trang trí và chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh, đa dạng các lĩnh vực bao gồm F&B, giáo dục, giải trí, dịch vụ…

Tổ hợp Prime Complex đang tất bật hoàn thiện chuẩn bị kinh doanh

Sôi động với các sự kiện, hoạt động vui chơi giải trí thu hút hàng triệu lượt khách

Được định vị để trở thành trung tâm mới sôi động của thành phố Hồ Chí Minh, Masterise Homes đã liên tục đầu tư và hợp tác với các đối tác tên tuổi tổ chức các sự kiện lớn với quy mô quốc tế. Trong đó, kênh đào nhạc nước và Sales Gallery kiêm lifestyle hub được đầu tư quy mô đã trở thành điểm đến hàng đầu của các sự kiện, lễ hội đình đám như Lễ hội nhạc nước, Elle Fashion Show, Luxury Countdown Party... thu hút hơn 1 triệu lượt khách trong năm 2023.

Cuối tháng 3 vừa qua, tổ hợp giải trí – thể thao hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh mang tên City Park cũng đã được chính thức khai trương tại The Global City, đón hàng nghìn lượt khách đến vui trơi, giải nghiệm các trò chơi đa dạng.

Hàng nghìn người tham dự The Fountain Festival

Các hoạt động, sự kiện đa dạng và sôi động không chỉ đáp ứng nhu cầu cư dân nội khu mà còn thu hút doanh nhân đến đầu tư, kinh doanh, đông đảo người dân đến giải trí, mua sắm, du khách quốc tế đến tham quan vui chơi tại đây trong những dịp lễ và cuối tuần.

Giá trị kép từ tiện ích nội khu cùng hạ tầng xung quanh

Sở hữu vị trí lý tưởng với 3 mặt tiền chính bao gồm Đỗ Xuân Hợp, Liên Phường, cao tốc Long Thành – Dầu Giây dễ dàng liên kết với các cơ sở kinh tế trọng điểm của TP.HCM cũng như các tỉnh lân cận chính là điều khiến khách hàng đặc biệt yêu thích và nhanh chóng lựa chọn đầu tư tại The Global City. Khi các công trình hạ tầng trọng điểm như cầu Nam Lý, nút giao An Phú, đường Liên Phường … được hoàn thành trong thời gian tới, sẽ càng gia tăng tính kết nối, giá trị và tiềm năng thương mại cho The Global City vốn đã có nhiều lợi thế.

Hiện tại đường Liên Phường đã hoàn thiện đoạn nằm trong khuôn viên dự án The Global City, trong tương lai gần sẽ được tiếp tục xây dựng để liên thông ra trục chính, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm mới đến Thảo Điền chỉ còn 5 phút

Trục đường Liên Phường đoạn từ The Global City hướng ra Đỗ Xuân Hợp

The Global City được tích hợp nhiều tiện ích từ vui chơi giải trí cho đến nhu cầu sinh sống như công viên cây xanh, trung tâm thương mại, trường học quốc tế, bệnh viện quốc tế.

Hệ công viên nội khu đa dạng với mảng xanh rộng lớn trong phân khu SOHO

Sân tập golf đang được hoàn thiện, chuẩn bị ra mắt trong thời gian tới

Theo chị Liên, cư dân sở hữu căn SOHO tại vị trí liền kề khu nhạc nước, tin tưởng The Global City sẽ thu hút nhiều khách hàng đến vui chơi, gia tăng tiềm năng thương mại và giá trị bất động sản: "Mình cảm thấy rất vui khi sở hữu nhà phố SOHO, mình tin rằng trong tương lai gần dự án The Global City sẽ kết nối với các khu công nghệ cao, gần đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây, tất cả hình thành thì đường xá tiện lợi ai ai cũng sẽ lui tới, kinh doanh cũng thuận lợi."

