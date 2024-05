Có một vùng đất chữa lành ở xứ Nẫu: Mây bồng bềnh dưới chân, vừa đến đã ‘say’

Nằm ở độ cao 1.100m so với mực nước biển, thuộc xã An Toàn, huyện An Lão, tỉnh Bình Định, Cổng trời An Lão được ví như "Đà Lạt" của Bình Định, được bao bọc bởi những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn. Nhờ vậy, nơi đây sở hữu bầu không khí trong lành, mát mẻ quanh năm, rất lý tưởng cho những ai muốn trốn khỏi sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố và tận hưởng bầu không khí trong lành, sảng khoái.

An Lão mùa săn mây - Ảnh: Nẫu Ecovalley

Để chinh phục Cổng trời An Lão, du khách có thể đi theo cung đường từ thành phố Quy Nhơn theo hướng Tây Bắc, qua huyện An Lão, đến xã An Toàn. Cung đường dài khoảng 110km, uốn lượn qua những thửa ruộng bậc thang xanh mướt, những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn và ngọn núi cao chót vót. Bình minh và hoàng hôn là hai thời điểm đẹp nhất trong ngày của vùng cổng trời này.

Đến với Cổng trời An Lão, du khách sẽ choáng ngợp trước khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tráng lệ. Nơi đây được ví như một bức tranh tuyệt đẹp với những vách đá dựng đứng và đám mây trắng bồng bềnh. Đứng trên đỉnh cổng trời, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh núi rừng An Lão từ trên cao, với những thửa ruộng bậc thang xanh mướt, những mái nhà tranh đơn sơ và những con đường uốn lượn như dải lụa.

Săn mây tại đây không đòi hỏi du khách phải có kỹ năng hay trang thiết bị chuyên nghiệp. Chỉ cần một tay máy nghiệp dư, chiếc điện thoại thông minh và một chút kiên nhẫn, du khách hoàn toàn có thể "săn" được những bức ảnh đẹp, lãng mạn và độc đáo.

Du khách có thể ngắm biển mây xuất hiện ngay dưới chân mình - Ảnh: Huỳnh Gia Long

Cổng trời An Lão sở hữu khí hậu mát mẻ quanh năm, với nhiệt độ trung bình dao động từ 20°C đến 25°C. Nơi đây là điểm đến lý tưởng để du khách trốn khỏi cái nóng oi bức của mùa hè và tận hưởng bầu không khí trong lành, sảng khoái.

Với địa hình đa dạng, Cổng trời An Lão là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích trekking và cắm trại. Du khách có thể tham gia các hoạt động trekking xuyên qua những cánh rừng nguyên sinh, khám phá những thác nước hùng vĩ và cắm trại giữa thiên nhiên hoang sơ.

Ruộng bậc thang qua ống kính những người con xứ Nẫu - Ảnh: Nông trại Ba Chua

Bên cạnh đó, sau khi săn mây trên đỉnh núi, bạn có thể ghé thăm những thác nước lớn nhỏ của An Lão như thác Giáng Tiên (thác Bốn Tầng ở xã An Quang), thác R'rê, thác Rông (xã An Vinh), thác Đá Ghe, thác Long Vo (xã An Hưng)...

Với diện tích gần 70.000 ha, trong đó có 90% là rừng, An Lão có khí hậu mát mẻ, cảnh sắc tươi mát - Ảnh: @baoanh_annie

Ngoài ra, du khách còn được trải nghiệm cuộc sống và văn hóa bản địa độc đáo bởi An Lão là nơi có ba dân tộc sinh sống gồm Ba Na, HRê và Kinh. Các khu dân cư của người địa phương chủ yếu xây dựng theo kiến trúc nhà sàn truyền thống. Người dân địa phương ở Cổng trời An Lão rất thân thiện, mến khách và luôn sẵn sàng chào đón du khách đến với mảnh đất của mình.

Du khách đắm chìm với cảnh sắc nơi đây - Ảnh: @baoanh_annie

Đến với Cổng trời An Lão, du khách còn có cơ hội thưởng thức những món ăn đặc sản của núi rừng Tây Nguyên như gà nướng cơm lam, heo rừng nướng, rau rừng luộc,...

Hiện nay, tại Cổng trời An Lão đã có một số nhà nghỉ homestay được xây dựng để phục vụ du khách. Bạn có thể lựa chọn lưu trú tại đây để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa độc đáo của người dân địa phương.

Món ăn dân dã nhưng thấm đẫm hương vị xứ Nẫu, níu chân du khách bốn phương - Ảnh: Nông trại Ba Chua

Cổng trời An Lão là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm sự bình yên cho tâm hồn. Tạm quên đi cái nắng chói chang nơi phố thị, nơi đây hứa hẹn mang đến cho bạn những trải nghiệm "chữa lành" tuyệt vời. Chúc bạn sẽ có những kỷ niệm khó quên trong hành trình khám phá mảnh đất Bình Định xinh đẹp.