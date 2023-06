Nhận xét về giá bán bất động sản hiện nay, ông Võ Hồng Thắng - Phó giám đốc R&D DKRA Việt Nam cho biết giá bán thứ cấp đã sụt giảm ở hầu hết phân khúc như đất nền, nhà ở, biệt thự ở mức 6-25%, thậm chí có nhiều dự án ở TP.HCM và khu vực phía Nam giảm đến 40-45% ở cả thị trường thứ cấp và sơ cấp.

Khảo sát thực tế tại các khu vực ngoại thành Hà Nội, xu hướng giảm "nhiệt" cũng thể hiện rõ. Cụ thể như ở huyện Đông Anh, những lô đất mặt đường Đông Hội, Xuân Canh, Tiên Dương, Nguyên Khê… đang được rao giảm giá sâu về khoảng 40 - 50 triệu đồng/m2. So với thời điểm "sốt đất" đầu năm ngoái, giá đất khu vực kể trên đều rao bán từ 60 triệu đồng/m2 trở lên, có những lô bị đẩy lên 70-110 triệu đồng/m2.

Tương tự, tại Hoài Đức, đất dịch vụ ở Di Trạch, Vân Canh, Lai Xá, Kim Chung… giảm 20-30% so với thời điểm "sốt" và hiện được nhà đầu tư rao giá từ 60-70 triệu đồng/m2.

Nhiều người mua có tâm lý chờ giá bất động sản giảm sâu. (Ảnh minh họa: Internet)

Mặc dù giá hợp lý nhưng thanh khoản trên thị trường bất động sản vẫn ở mức thấp.

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, trong quý I/2023, phân khúc đất nền ghi nhận 67.268 giao dịch thành công, giảm gần 55% so với quý trước đó và giảm 56% so với cùng kỳ. Nếu so sánh số lượng trên với thời điểm thị trường diễn biến sôi động nhất (quý II/2022; lượng giao dịch đất nền là 213.018), lượng giao dịch đất nền đã giảm 68,4%.

Một trong những nguyên nhân của thực trên, theo ông Võ Hồng Thắng là do hiện nay, nhiều người mua đang có tâm lý chờ thị trường "tạo đáy" rồi mới quyết định xuống tiền.

Trả lời câu hỏi có nên bắt đáy bất động sản lúc này hay không, ông Vũ Cương Quyết - Tổng Giám đốc Đất Xanh miền Bắc cho hay, tâm lý của khách hàng là chỉ mong thị trường xuống đáy, khi xu hướng đi xuống bắt đầu hình thành. Nhưng vấn đề là đáy ở đâu và khi nào là đáy thì không ai có thể khẳng định.

Thời gian vừa qua, giá bất động sản liên tục được rao bán cắt lỗ, ông Quyết cho rằng, đó chỉ là hiện tượng cục bộ và tùy từng phân khúc. Đơn cử như đối với thị trường chung cư, ông Quyết khẳng định, xét về mặt bằng chung, giá không giảm mà thực tế còn neo ở ngưỡng cao.

Do đó, để không bỏ lỡ cơ hội, bản thân mỗi khách hàng cần xác định được mức giá đáy mà mình chấp nhận được để bắt cho riêng mình. Thời điểm này, nếu có sản phẩm tốt, ở mức giá mà khách hàng chấp nhận được thì nên xuống tiền để mua.

Đồng quan điểm, ông Lê Đình Hảo - Giám đốc khối Kinh doanh Batdongsan.com.vn cũng cho rằng, để đưa ra lời khuyên bắt đáy rất khó, bởi lẽ việc dự đoán đâu là đỉnh, đâu là đáy có chăng đều là những nhận định mang tính cá nhân, chủ quan.

Mỗi loại hình bất động sản đều có tiềm năng nhất định trên thị trường tùy thuộc vào từng thời điểm, chính sách nào đang tác động tới loại hình, phân khúc đó. Vậy nên nếu khách hàng đã tích lũy đủ tiền mặt, muốn mua các sản phẩm đã hoàn thành hoặc các sản phẩm nhà ở trong tương lai phù hợp với nhu cầu để ở hay tích lũy tài sản thì không cần quan tâm đến giá của căn nhà đó đã ở "đáy" hay chưa, ngay khi thấy có sự điều chỉnh, có thể lập tức mua vào.

Hiện nay Chính phủ đã có hàng loạt chính sách hỗ trợ cho thị trường như tín dụng, sửa các quy định của pháp luật…Các địa phương cũng tích cực trong việc hỗ trợ các dự án chậm triển khai hoàn thiện pháp lý để có sản phẩm tung ra thị trường. Nhiều khả năng thị trường sẽ sớm phục hồi và bắt lại nhịp sôi động.

Ông Trần Khánh Quang, Tổng giám đốc Công ty Việt An Hòa cho biết, từ cuối tháng 3, thị trường bất động sản đang trong làn sóng giảm giá mạnh nhất nửa thập kỷ qua. Khảo sát thực tế, mức giảm giá nhà đất trung bình 25-30% và cá biệt 30-50% một số vị trí vùng ven hoặc vùng xa ở khu vực phía Nam. Tuy nhiên, hiện làn sóng giảm giá tài sản đã lan rộng, trở thành nhịp điệu bình thường, không còn gây sốc như giai đoạn đầu.

Ông Quang đánh giá giữa năm nay sẽ diễn ra phép thử vùng đáy bất động sản. Nếu làn sóng giảm giá mạnh thêm và người mua vẫn đứng ngoài quan sát có nghĩa là chưa kết thúc chu kỳ dò đáy. Tuy nhiên, nếu làn sóng giảm giá chậm lại, người mua sẵn sàng xuống tiền, bắt đầu xuất hiện các giao dịch thì đây có thể là tín hiệu thị trường từng bước chuyển mình quay trở lại.

Còn theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, sau 2 năm phát triển như vũ bão, đây là giai đoạn thích hợp, cơ hội “có một không hai” giúp các nhà đầu tư chuyên nghiệp, có kinh nghiệm nắm bắt thông tin thị trường, hoặc tiềm lực tài chính mạnh, dòng tiền nhàn rỗi, sẵn sàng đầu tư 3-5 năm trở lên với kỳ vọng lợi nhuận cao hơn lãi suất ngân hàng có thể “gom hàng", do giá bán đã dần ổn định và nhiều lựa chọn, đặc biệt là ở thị trường thứ cấp.

Đối với những người dân có nhu cầu ở thực cũng là cơ hội để mua, bởi giai đoạn này, nhiều doanh nghiệp tái cơ cấu, điều chỉnh giá bán ở điểm cân bằng nhằm "sinh tồn".

Nếu khách hàng tích lũy đủ tiền mặt, muốn mua sản phẩm đã hoàn thành, hoặc sản phẩm nhà ở trong tương lai (có tiến độ xây dựng và tình trạng pháp lý tốt) phù hợp nhu cầu để ở, hay tích lũy tài sản thì không cần quan tâm đến giá của căn nhà đó ở "đáy" hay chưa, ngay khi thấy có sự điều chỉnh, có thể mua vào.