Có nên chuyển đổi công năng 2 ký túc xá bỏ hoang ở Khánh Hòa?

Cần có giải pháp xử lý hai ký túc xá tiền tỷ bỏ hoang

Sáng 13/12, HĐND tỉnh Khánh Hòa tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại phiên chất vấn, các đại biểu nêu thực trạng ký túc xá cụm trường tại Nha Trang và ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa được đầu tư hơn 140 tỷ đồng, đáp ứng được khoảng 2.000 chỗ ở nhưng bị bỏ hoang suốt 10 năm nay. Hiện hai ký túc xá này chỉ là những dãy nhà bỏ không hoang tàn, cỏ dại mọc nhiều, cơ sở xuống cấp.

Khu ký túc xá trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa bỏ hoang 10 năm nay.

Chất vấn ông Trần Văn Châu - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, đại biểu Đoàn Minh Long đặt câu hỏi: “Đề nghị đại diện Sở Xây dựng cho biết có những giải pháp gì giải quyết nhanh để sớm thực hiện hiệu quả tại hai dự án ký túc xá này đã tồn tại 10 năm qua, tốn kém tiền của và lãng phí?".

Đại biểu Đoàn Minh Long chất vấn tại kỳ họp.

Trả lời chất vấn, ông Trần Văn Châu cho biết: Hiện hai công trình ký túc xá này đã bị xuống cấp nghiêm trọng và bỏ hoang đúng như đại biểu phản ánh. Do dự án BT chuyển trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa về ở khu ký túc xá bị chậm so với tiến độ nên UBND tỉnh đã giao ký túc xá cho Trung tâm quản lý nhà và chung cư (thuộc Sở Xây dựng Khánh Hòa) quản lý. Sau đó, ký túc xá này được trưng dụng để người dân ở tạm do có sự cố hỏa hoạn , sạt lở và phục vụ công tác chống dịch COVID. Năm 2022, ký túc xá mới được bàn giao lại cho Trung tâm quản lý nhà và chung cư và bỏ hoang cho đến nay.

“Hiện Trung tâm quản lý nhà và chung cư đang phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa hoàn tất các thủ tục bàn giao, tiếp nhận tài sản theo quy định. Sau đó, trường sẽ tiến hành sửa chữa và quản lý sử dụng theo mục tiêu đầu tư ban đầu”, ông Châu nói.

Ông Trần Văn Châu - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, trả lời chất vấn.

Riêng dự án ký túc xá sinh viên Nha Trang, ông Châu cho biết công trình được xây dựng để phục vụ cho tất cả sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Từ năm 2015 - 2020, ký túc xá này có sinh viên thuê ở, đạt bình quân khoảng 50% số phòng. Vào năm 2021, ký túc xá cũng được trưng dụng để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID. Sau đó tiếp tục giao lại cho Trung tâm quản lý nhà và chung cư tiếp nhận và cũng bỏ hoang cho đến nay.

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa Trần Văn Châu cho biết, hiện Sở này đã có phương án và gửi tờ trình xin chủ trương phê duyệt để tiến hành sửa chữa công trình này và đang trong quá trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Kiến nghị chuyển đổi công năng 2 ký túc xá thành nhà ở xã hội

Đại biểu Đoàn Minh Long cũng có kiến nghị chuyển đổi công năng 2 khu ký túc xá sang nhà ở xã hội, hoặc cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuê với giá ưu đãi để vận hành sử dụng hiệu quả, tránh công trình tiếp tục xuống cấp và gây lãng phí.

Ký túc xá sinh viên Nha Trang cũng đang bỏ hoang, xuống cấp.

Ông Trần Văn Châu cho biết, sở sẽ làm việc với các trường trên địa bàn tỉnh để khảo sát nhu cầu nhà ở của sinh viên để có phương án cụ thể trình cơ quan chức năng. Ngay sau khi phương án được phê duyệt, sở sẽ tiến hành công tác sửa chữa để công trình sớm được đưa vào sử dụng.

Liên quan vấn đề này, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Thiết kế ban đầu là khu ký túc xá, bây giờ nếu chuyển công năng sang nhà ở xã hội thì phải cải tạo rất nhiều vì phòng ở của sinh viên không có bếp và các công trình phù hợp cho gia đình. Do đó, tỉnh vẫn giữ quan điểm đây là hai ký túc xá dành cho sinh viên thuê lưu trú trong thời gian học tập.

Ông Nguyễn Tấn Tuân- Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, trả lời chất vấn.

“Ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa thì giao cho trường quản lý, còn ký túc xá sinh viên Nha Trang thì căn cứ vào nhu cầu của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh để có phương án quản lý, sử dụng hiệu quả”, ông Tuân nói và cho biết sẽ tiếp tục có nghiên cứu, đề xuất phương án và mong HĐND tỉnh xem xét để sớm thông qua chủ trương cải tạo và nâng cấp hai ký túc xá để phục vụ cho việc học tập của sinh viên.

Tại kỳ họp, ông Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Trong đề án của Sở Xây dựng tỉnh gửi, chủ đầu tư chưa nêu được đơn vị nào sẽ quản lý dự án ký túc xá sau khi được sửa chữa và đưa vào sử dụng nên HĐND tỉnh chưa thông qua. “HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan cần có phương án thu hút sinh viên vào ở sau khi sửa chữa để khai thác và sử dụng hiệu quả công năng của công trình”, ông Dũng nói thêm.