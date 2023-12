Có ngay khách "xuống tiền" bất động sản với dịch vụ quảng cáo Zalo

Vậy thực hư hiệu quả của kênh quảng cáo này như thế nào? Câu trả lời cho bạn nằm ngay trong bài viết này nhé!



Tiềm năng của quảng cáo Zalo

Khác với suy nghĩ mà nhiều người vẫn "gán ghép" cho Zalo là chỉ dùng để trao đổi thông tin trong công việc, nhắn tin với bạn bè, Zalo mang đến cho người dùng trải nghiệm khác biệt trong việc kết nối với khách hàng tiềm năng để tạo ra chuyển đổi "khủng".

Những chỉ số hấp dẫn mà Zalo mang lại như:

Độ tuổi đa dạng: Theo thống kê, độ tuổi người dùng Zalo là từ 18-54 chiếm 91%, đây là độ tuổi có mức chi tiêu mua sắm lớn, vô cùng tiềm năng để doanh nghiệp có thể khai thác.

Tỷ lệ giới tính: 52% tỷ lệ nam giới dùng Zalo và 48% tỷ lệ nữ giới dùng Zalo là con số về giới tính mà Zalo thống kê được.

Lượng người dùng không chỉ bó hẹp ở Việt Nam: Theo thống kê, lượng người dùng Zalo những năm gần đây đã được mở rộng không chỉ ở Việt Nam mà còn ở 10 nước châu Á với con số lên đến 100 triệu người và vẫn đang trên đà tăng trưởng.

Có đến 5 hình thức quảng cáo để bạn lựa chọn: Quảng cáo Zalo OA, quảng cáo form, quảng cáo video, quảng cáo tin nhắn, quảng cáo website, quảng cáo bài viết.

Điểm khác biệt lớn mà quảng cáo Zalo mang lại

Với những chỉ số hấp dẫn nêu trên, quảng cáo Zalo hay Ads Zalo sẽ mang lại cho bạn những lợi ích "siêu khủng" như:

Cho kết quả tức thời: Khi bạn tiến hành quảng cáo, thuật toán Zalo sẽ tiến hành phân tích, đánh giá hành vi người dùng sau đó phân phối quảng cáo đến chính xác đối tượng khách hàng theo mục đích quảng cáo của bạn và cho kết quả tức thời.

Hiển thị quảng cáo tinh tế: Khi mà việc quảng cáo dần trở nên phổ biến thì việc phải nhìn thấy quảng cáo quá nhiều sẽ khiến người dùng cảm thấy rất phiền và hầu như chỉ muốn loại bỏ quảng cáo. Tuy nhiên, với quảng cáo Zalo, bạn sẽ không còn lo người dùng "bấm bỏ qua" quảng cáo của bạn vì quảng cáo Zalo hiển thị rất tinh tế, xuất hiện đúng thời điểm, hiển thị đúng chỗ, không gây phiền cho người dùng khi sử dụng những tính năng khác.

Quảng cáo Zalo có phù hợp với kinh doanh bất động sản?

Liệu quảng cáo Zalo có phù hợp với lĩnh vực kinh doanh bất động sản? Câu trả lời cho bạn là có và không chỉ phù hợp mà còn đem lại hiệu quả cao.

Quảng cáo Zalo hiệu quả với lĩnh vực kinh doanh bất động sản bởi:

Tính cạnh tranh thấp: Khi mà thị trường quảng cáo qua các kênh Facebook, Google,..gần nhữ bão hòa với ngành bất động sản và còn "dính" nhiều chính sách thì thị trường quảng cáo Zalo lại cho bạn một "mảnh đất riêng" để thoải mái tạo các chiến dịch bạn mong muốn.

Tiếp cận đúng đối tượng khách hàng: Zalo là kênh dùng để liên lạc, trao đổi thông tin và chắc chắn bạn cũng đang dùng kênh này để lưu lại liên lạc của khách hàng mà mình tìm kiếm được hoặc được giới thiệu. Chính vì vậy, khi tạo quảng cáo Zalo, bạn có thể tiếp cận đúng tệp khách hàng có nhu cầu mua hàng này và đưa ra những thông tin hữu ích với họ để họ quyết định "xuống tiền" nhanh chóng.

Không gây "phản cảm" với khách hàng: Zalo luôn hiển thị quảng cáo rất tinh tế chính vì vậy mà khách hàng sẽ không còn thấy khó chịu mỗi khi gặp phải các quảng cáo về bất động sản, mua bán chung cư, chung cư mini hoặc cho thuê chung cư, chung cư mini…

Dịch vụ quảng cáo Zalo uy tín từ Zafago Agency

Quảng cáo Zalo là kênh quảng cáo đầy tiềm năng nhưng bạn cũng cần phải biết cách vận hành phù hợp để tạo ra chuyển đổi bạn mong muốn và điều này là không hề dễ dàng. Giải pháp cho bạn ngay lúc này là tìm một đơn vị có thể hỗ trợ bạn và Zafago Agency là lựa chọn hoàn hảo.

Trong lĩnh vực bất động sản, Zafago Agency tự hào khi đã đồng hành cũng một số đối tác để giúp họ đạt những chỉ số vượt mong đợi như: CPL trung bình của cả chiến dịch Click to web đạt từ: 1xx.000đ/data; Tỉ lệ khách hàng quan tâm đạt trên 50% và đồng ý tham quan dự án đạt trên 20%; Sau 1 - 2 tháng triển khai khách hàng đã bán được ít nhất 2 sản phẩm.

Và đặc biệt, tất cả khách hàng trải nghiệm dịch vụ quảng cáo Zalo trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản từ Zafago Agency đều đánh giá rằng quảng cáo qua Zalo đem lại hiệu quả vượt mong đợi, họ tiếp cận được hầu hết người dùng và tạo ra chuyển đổi trong thời gian rất ngắn.

Với những kết quả mà Zafago Agency giúp đối tác của mình đạt được, tin chắc rằng bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin liên hệ:

Công ty cổ phần dịch vụ truyền thông Zafago

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà HATA, số 115 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Hotline: 0888040406

Email: Business@zafago.com

Website: Zafago.com