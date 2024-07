Cổ phiếu BGE của BCG Energy chính thức lên sàn UPCoM

Ngày 31/7, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã diễn ra Lễ khai trương giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần BCG Energy (Mã chứng khoán BGE) lên sàn UPCoM với giá tham chiếu 15.600 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động trong phiên giao dịch đầu tiên là +/- 40%. Số lượng chứng khoán BGE đăng ký giao dịch là 730 triệu cổ phiếu, tương đương vốn hóa đạt 11.388 tỷ đồng.

Phát biểu trong Lễ khai trương giao dịch cổ phiếu BGE, ông Ng Wee Siong Leonard – Chủ tịch HĐQT BCG Ennergy chia sẻ: “Đây là một cột mốc quan trọng trong hành trình của chúng tôi, không chỉ tượng trưng cho sự phát triển mà còn là cam kết của chúng tôi trong việc góp phần định hình tương lai của thị trường năng lượng tái tạo tại Việt Nam”

“Với bước ngoặt mới này, là một công ty đại chúng, chúng tôi cam kết duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về quản trị doanh nghiệp và tính minh bạch. Sự cam kết của chúng tôi đối với các nguyên tắc này sẽ đảm bảo rằng chúng tôi hoạt động với sự chính trực, duy trì lòng tin của các cổ đông và tạo ra giá trị lâu dài cho tất cả các bên liên quan” – Chủ tịch BCG Energy nhấn mạnh.

Ông Ng Wee Siong Leonard – Chủ tịch HĐQT BCG Energy

BCG Energy là thành viên trụ cột trong mảng năng lượng của Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG). Công ty được thành lập từ năm 2017, hiện nay vốn điều lệ đạt 7.300 tỷ đồng. Hiện tại, tổng tài sản của BGE đã đạt 20.000 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm gần 10.000 tỷ đồng.

Những năm gần đây, BGG Energy liên tục ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng. Năm 2021, công ty đạt doanh thu 760 tỷ đồng, sang năm 2022, doanh thu tăng trưởng mạnh 40% lên 1.064 tỷ đồng. Trong năm 2023, doanh thu thuần BCG Enegy tăng 5,8%, đạt hơn 1.125 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần hợp nhất của BCG Energy ghi nhận 698,8 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế hợp nhất đạt 290,7 tỷ đồng, tăng mạnh 33 lần so với nửa đầu năm 2023. Nguyên nhân giúp lợi nhuận gia tăng đột biến do BCG Energy đã cắt giảm chi phí tài chính hiệu quả, đặc biệt là chi phí lãi vay. Ngoài ra, động lực tăng trưởng của BCG Energy được ghi nhận từ hệ thống điện mặt trời tổng công suất 600 MW đang đứng Top 3 tại Việt Nam.

Cơ cấu nguồn vốn của BCG Energy cũng có sự cải thiện đáng kể và dần ổn định qua từng năm. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu từ ngưỡng 1,9 lần tại cuối năm 2022 đã giảm xuống chỉ còn 0,99 tại ngày 30/6/2024. Ngoài ra, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu cũng giảm từ 1,25 tại cuối năm 2022 xuống còn 0,64 tại ngày 30/6/2024.

Tỷ trọng nợ vay trong tổng nguồn vốn ngày càng được kiểm soát ở ngưỡng ổn định qua từng năm cho thấy BCG Energy đang duy trì đòn bẩy tài chính ở mức an toàn, hạn chế tối đa các rủi ro từ nền kinh tế vĩ mô.

Mảng năng lượng tái tạo của BCG Energy đã trở thành trụ cột quan trọng, mang về nguồn thu lớn nhất cho Tập đoàn Bamboo Capital hiện nay. Cụ thể, lũy kế doanh thu 6 tháng đầu năm của Tập đoàn Bamboo Capital đạt 2.100,3 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ. Mảng Năng lượng tái tạo của BCG Energy đóng góp đến 698,8 tỷ đồng vào doanh thu Bamboo Capital, tương đương tỷ lệ 32,8%.

BCG Energy hiện sở hữu danh mục lên đến gần 1 GW được phê duyệt theo Quy hoạch điện VIII với tầm nhìn triển khai đến năm 2030. Đáng chú ý, loạt dự án điện gió quy mô lớn, bao gồm: điện gió Đông Thành 1 (80 MW), Đông Thành 2 (120 MW) tại tỉnh Trà Vinh; Khai Long 1 (100 MW) tại Cà Mau sẽ được BCG Energy triển khai trong năm nay và dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2025. Các dự án này một khi đi vào hoạt động sẽ giúp BCG Energy tăng thêm khoảng 53% tổng công suất phát điện và trở thành doanh nghiệp năng lượng tái tạo hàng đầu Việt Nam.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác trong hoạt động kinh doanh của BCG Energy là việc Công ty tiến vào lĩnh vực điện rác. Ngày 20/7 vừa qua, Tập đoàn Bamboo Capital và BCG Energy đã khởi công xây dựng Nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa tại Củ Chi, TP.HCM.

Giai đoạn 1 của nhà máy được triển khai từ năm 2024 đến năm 2025 có tổng vốn đầu tư 6.400 tỷ đồng, công suất đốt 2.000-2.600 tấn rác/ngày, công suất phát điện 60MW, sản lượng điện phát lên lưới dự kiến lên đến 365 triệu kWh/năm, đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện của khoảng 100.000 hộ dân, đồng thời giúp giảm phát thải khoảng 257.000 tấn CO2/năm.

Giai đoạn 2 của dự án dự kiến sẽ được triển khai từ năm 2026-2027, công suất đốt rác được nâng lên đến 6.000 tấn/ngày, công suất phát điện lên đến 130MW, trở thành nhà máy điện rác lớn nhất thế giới. Giai đoạn 3 của nhà máy dự kiến được triển khai từ năm 2027 đến 2029, công suất đốt rác lên tới 8.600 tấn/ngày, công suất phát điện đạt tới 200 MW.

Song song với việc xây dựng Nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa tại TP.HCM, BCG Energy sẽ sớm triển khai dự án Nhà máy đốt rác phát điện tại Long An và Kiên Giang. Việc mở rộng hoạt động sang lĩnh vực điện rác được kỳ vọng là bước mở rộng quy mô doanh thu cho BCG Energy, đồng thời đóng góp cho quá trình chuyển đổi năng lượng sạch tại Việt Nam.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển thêm nhiều dự án năng lượng quy mô lớn, ngoài khả năng huy động vốn từ các ngân hàng và tổ chức tài chính, đối tác trong và ngoài nước. Việc niêm yết trên sàn UPCoM sẽ giúp BCG Energy thuận lợi hơn trong hoạt động huy động vốn cho các dự án năng lượng tiềm năng sắp triển khai.