Cổ phiếu của Bidiphar tăng trần, khớp lệnh đột biến, điều gì đang xảy ra tại doanh nghiệp dược bán thuốc ung thư?

Phiên giao dịch cuối tuần vừa qua, nhóm cổ phiếu ngành dược có diễn biến tích cực, trong đó, cổ phiếu DBD đã tăng trần (+7%) lên 48.150 đồng/cp với khối lượng khớp lệnh đột biến lên tới 650.600 cổ phiếu, cao gấp hàng chục lần so với khối lượng giao dịch thông thường của cổ phiếu này.

Trong báo cáo mới cập nhật về CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar - mã: DBD), Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) ước tính doanh thu thuần của DBD trong quý 2 đạt 406 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 92 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận ước tính đạt 52,7%, và cao hơn 2 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ nhóm sản phẩm tự sản xuất tăng trưởng hai chữ số. Tỷ trọng chi phí hoạt động/Doanh thu thuần tăng nhẹ 1,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ do Công ty tăng cường hoạt động marketing ở cả 2 kênh ETC và OTC.



Theo BVSC, DBD được hưởng lợi từ những chính sách mới của Bộ Y tế. Nghị định số 07 và Nghị quyết số 30 ban hành đã phần nào giải quyết những khó khăn trước mắt cho bệnh viện và các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm, nhất là việc tổ chức mua sắm đấu thầu và gia hạn giấy lưu hành thuốc . Kỳ vọng doanh thu kênh ETC sẽ tăng trưởng tốt hơn nhờ được hưởng các lợi ích chung này.



Theo báo cáo của công ty, trong năm 2022, Doanh thu từ các dòng thuốc ung thư ở kênh đấu thầu của DBD (các thuốc hóa trị dạng thuốc tiêm và dịch truyền) trong năm vừa qua đạt 290,69 đồng, tăng hơn 63% so với năm 2021.

Doanh thu từ dòng thuốc khác (bao gồm các nhóm sản phẩm như: Dung dịch thẩm phân, Tiêu hóa, Vitamin – khoáng chất, Giảm đau – hạ sốt, chống viêm, Cơ xương khớp, Tim mạch, Hô hấp) trong năm qua cũng tăng trưởng tích cực, đạt 398,39 tỷ đồng, tăng hơn 33% so với cùng kỳ, chiếm 44,73% tổng doanh thu từ kênh ETC.

Báo cáo của BVSC cập nhật, DBD dự kiến sẽ xây dựng thêm 2 nhà máy mới trong giai đoạn 2023-2026 là nhà máy sản xuất thuốc vô trùng và non betalactam theo tiêu chuẩn EU-GMP, với tổng nguồn vốn hơn 1.600 tỷ đồng. Để tài trợ cho khoản đầu tư mới, Công ty sẽ ưu tiên sử dụng nguồn vốn tự có, ngoài ra sẽ phát hành cổ phiếu riêng lẻ 18,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược trong giai đoạn 2023- 2024, giá chào bán tối thiểu 50.000 đồng/cp.

Ban lãnh đạo kỳ vọng có thể thu về1.000-1.200 tỷ đồng sau khi phát hành đủ để xây dựng nhà máy.

Ngoài ra, Công ty tăng công suất dây chuyền thuốc ung thư tiêm (hiện đạt 80% so với CSTK). Đồng thời, dây chuyền sản xuất ung thư viên đã hoàn thành lắp đặt và thẩm định mức độ ổn định sản phẩm. Cả hai dây chuyền đều đang triển khai phần mềm và bổ sung một số thiết bị kiểm nghiệm theo quy định EU-GMP, dự kiến sẽ nộp hồ sơ đăng ký thuốc và nâng cấp lên EU-GMP từ cuối 2024.

Bên cạnh đó, DBD đang phát triển ngành hàng mới CHC (Consumer health care). Với quy mô khoảng 20 tỷ USD/năm, ngành hàng CHC sẽ là ngành hàng chủ lực của doanh nghiệp trong giai đoạn 2023–2026 với tốc độ tăng trưởng CAGR 35%/năm.