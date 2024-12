Cổ phiếu của nhà sản xuất "Anh trai vượt ngàn chông gai" gặp biến lớn, cổ đông chậm chân có thể "mất Tết"

Ngay từ đầu phiên ngày 27/12, cổ phiếu YEG của CTCP tập đoàn Yeah 1 đã giảm kịch sàn 7% về mức 20.100 đồng/cp. Đây đã là phiên giảm sàn thứ hai liên tiếp của cổ phiếu này nhưng thị giá cũng đã tăng gần 70% từ đầu năm.

Giống như phiên trước, lượng chất bán giá sàn lên đến vài triệu cổ phiếu nhưng lượng khớp chỉ nhỏ giọt. Hiện lượng bán giá sàn sáng 27/12 ở mức hơn 8,5 triệu cổ phiếu.

Trước đó, YEG cũng đã chứng kiến 7 phiên tăng trần liên tiếp sau hiệu ứng bùng nổ từ đêm concert thứ hai của "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Hưng Yên, đẩy thị giá tăng cao gấp 2 lần chỉ sau vài tháng giao dịch và giá trị công ty tăng thêm hơn 1.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hậu concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" Yeah đang phải trở lại với một thực tế khi show "Chị đẹp đạp gió 2024" đang phải "vật lộn" để chinh phục khán giả.

Theo số liệu của Socialiate, trong danh sách các từ khóa thịnh hành tháng 12, "Chị đẹp đạp gió 2024" không cạnh tranh lại những chủ đề nóng trên mạng xã hội. Chương trình của 30 sao nữ mất hút trong bảng xếp hạng tuần 3, xếp hạng 7 ở tuần 2 tháng 12. Độ thảo luận của show chỉ bằng 1/10 chương trình ở hạng 1 là Anh trai say hi (Chị đẹp có khoảng 93.642 lượt so với hơn 1 triệu của Anh trai say hi).

Sang mùa 2, lượt xem chương trình trên YouTube ảm đạm. Ở mùa 1, tập đầu từng gây sốt mạng xã hội, nhanh chóng cán mốc 5 triệu lượt xem. Các tập còn lại dù thời lượng 2-3 tiếng vẫn thu hút 3-4 triệu lượt xem.

Mùa 2 dù đã nỗ lực làm mới luật chơi, chăm chút hình ảnh và đầu tư các nội dung giải trí, nhưng số liệu lượt xem chỉ bằng một nửa mùa 1. Trừ tập đầu tiên được chú ý, các tập sau của "Chị đẹp đạp gió 2024" khoảng 1-2 triệu lượt xem, các sân khấu công diễn hầu hết không lọt top thịnh hành YouTube.

Bên cạnh đó, một yếu tố quan trọng của chương trình là âm nhạc và sân khấu cũng bị nhiều khán giả và cộng đồng mạng nhận xét là chưa xứng tầm với "Anh trai vượt ngàn chông gai". Cụ thể, khán giả cho rằng sân khấu dàn dựng của "Chị đẹp đạp gió 2024" có phần đơn điệu. Còn về mặt âm nhạc giám đốc Hứa Kim Tuyền bị nhận xét làm nhạc chưa đã tai và gây tranh cãi khi đưa quá nhiều nhạc của mình vào show.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, Yeah1 đạt hơn 629 tỷ đồng doanh thu, gấp 2,5 lần cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế tăng 4,5 lần, đạt gần 56 tỷ đồng. Như vây, YEG đã hoàn thành gần 79% kế hoạch doanh thu và gần 86% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm.