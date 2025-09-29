Cổ phiếu của Tập đoàn Đất Xanh liên tục bị bán tháo

Tuần này có 27 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức, trong đó 25 công ty trả cổ tức bằng tiền, 2 doanh nghiệp phát hành thêm.

"Xả" cổ phiếu DXG

Nhóm quỹ Dragon Capital đã bán thêm 1,25 triệu cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) để giảm sở hữu về 11,9% vốn điều lệ. Trong đó, quỹ Hanoi Investments Holding Limited bán ra 528.133 cổ phiếu, quỹ Saigon Investments Limited bán ra 471.867 cổ phiếu, quỹ Norges Bank bán ra 350.000 cổ phiếu và quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) đã mua vào 100.000 cổ phiếu.

Tập đoàn Đất Xanh liên tục ghi nhận bán ra cổ phiếu DXG của lãnh đạo và cổ đông lớn.

Gần đây, Tập đoàn Đất Xanh liên tục ghi nhận bán ra của lãnh đạo và cổ đông lớn. Vào ngày 25/8, nhóm quỹ Dragon Capital đã bán ra 3,9 triệu cổ phiếu DXG. Ngày 29/8 nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đã bán ra 3,75 triệu cổ phiếu DXG.

Ngoài ra, từ ngày 15-27/8, bà Đỗ Thị Thái - Phó tổng Giám đốc DXG đã bán ra 413.300 cổ phần để giảm sở hữu về 0,05% vốn điều lệ. Từ ngày 4-26/8, ông Hà Đức Hiếu - thành viên Hội đồng quản trị đã bán 6.355.000 cổ phần DXG để giảm sở hữu về 0,04% vốn điều lệ. Từ ngày 24/7-19/8, ông Bùi Ngọc Đức - Tổng giám đốc đã bán ra 744.418 cổ phần để giảm sở hữu về 0,09% vốn điều lệ.

Ông Trần Quốc Nguyên - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng Giám đốc của Công ty CP Tập đoàn Kido (mã chứng khoán: KDC) vừa đăng ký bán ra 438.171 cổ phiếu nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Thời gian giao dịch từ ngày 30/9 - 29/10.

Nếu giao dịch thành công, ông Nguyên sẽ giảm sở hữu KDC từ 627.914 cổ phần xuống còn 189.743 cổ phần, tương đương 0,06% vốn tại Tập đoàn Kido. Ước tính, ông Nguyễn sẽ thu về khoảng 23 tỷ đồng nếu bán ra thành công số lượng cổ phiếu nêu trên.

Quỹ thuộc VinaCapital là Vietnam Investment Limited đăng ký bán ra gần 9,3 triệu cổ phiếu KDH của Công ty CP Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 30/9 - 29/10.

Nếu giao dịch thành công, Vietnam Investment Limited sẽ giảm sở hữu xuống còn hơn 4 triệu cổ phiếu, tương đương 0,361% vốn tại nhà Khang Điền. Ước tính, quỹ thuộc VinaCapital sẽ thu về khoảng hơn 313 tỷ đồng nếu bán ra thành công số lượng cổ phiếu nêu trên.

Chủ tịch Hội đồng quản trị CIC Group đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu CKG.

Tương tự, ông Trần Thọ Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn CIC (CIC Group - mã chứng khoán: CKG) - đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu CKG. Giao dịch diễn ra từ ngày 26/9 - 24/10. Nếu giao dịch thành công, ông Thắng sẽ giảm sở hữu xuống còn gần 9,7 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm còn 5,99% vốn điều lệ tại CIC Group. Ước tính, ông Thắng sẽ thu về gần 42 tỷ đồng.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ 4/9-5/9, ông Trần Thọ Công là em trai của ông Trần Thọ Thắng cũng đã bán ra 66.000 cổ phiếu CKG bằng phương thức khớp lệnh trên sàn. Sau giao dịch, số lượng cổ phần của ông Công giảm xuống còn 0,04% vốn điều lệ CKG.

Mua thêm

Ông Phan Ngọc Hiếu - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn PC1 (mã chứng khoán: PC1) đã mua 8 triệu cổ phiếu PC1 để nâng sở hữu lên 2,24% vốn điều lệ. Ước tính, ông Hiếu đã chi khoảng 213 tỷ đồng để mua vào số cổ phiếu nói trên.

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị PC1 mua 8 triệu cổ phiếu PC1.

Ngược lại, Công ty CP Chứng khoán VIX (mã chứng khoán: VIX) đã bán ra 3 triệu cổ phiếu PC1 để giảm sở hữu về 4,95% vốn điều lệ. Sau giao dịch, Chứng khoán VIX không còn là cổ đông lớn tại Tập đoàn PC1. Ước tính, VIX đã thu về khoảng 79 tỷ đồng.

Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel (Viettel Post - mã chứng khoán: VTP) sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 10,81%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được nhận 1.081 đồng. Với gần 122 triệu cổ phiếu VTP đang lưu hành, ước tính Viettel Post sẽ phải chi hơn 131 tỷ đồng chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Công ty CP PVI (PVI Holdings - mã chứng khoán: PVI) thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 2/10 để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt. Với tỷ lệ 31,5%, PVI dự kiến chi gần 750 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Đây là năm thứ 10 liên tiếp PVI trả cổ tức bằng tiền ở mức 20% trở lên.

Techcombank (mã chứng khoán: TCB) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 1/10 để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu. Với tỷ lệ chi trả 10%, Techcombank dự kiến chi 7.086 tỷ đồng để chi trả. Cổ tức sẽ được thanh toán vào ngày 22/10.