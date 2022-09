Cổ phiếu Dầu khí- Nhóm ngành chống chịu tốt trong khủng hoảng

BSC cho rằng, giá dầu biến động mạnh, và quay về quanh mốc 100 USD/thùng, như vậy nguồn cung trong ngắn hạn vẫn chưa thể tăng trở lại do ảnh hưởng từ căng thẳng Nga – Ukraina và sự thận trọng của các nhà sản xuất lớn. Mặc dù đã xuất hiện những lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu vẫn đang duy trì ở mức cao…



Tuy nhiên, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của các doanh nghiệp dầu khí có sự phân hóa rõ rệt. Do vậy, BSC giữ quan điểm khả quan đối với nhóm ngành dầu khí năm 2022 với giả định giá dầu thế giới đạt mức trung bình 100 USD/thùng, và khuyến nghị mua với nhóm cổ phiếu GAS, BSR, PVT.

Giá dầu (Brent) biến động mạnh và quay về sát mức 100 USD/thùng. Giá dầu kể từ đầu năm đã tăng mạnh, và liên tục vượt các mốc kháng cự do kỳ vọng về nhu cầu dầu thô hồi phục mạnh. Mặc dù vậy, sau khi tiệm cận mốc 130 USD/thùng, giá dầu mỏ đã chứng kiến một nhịp điều chỉnh mạnh, và đã quay về mốc 100 USD/thùng tại thời điểm cuối quý 1. Nguyên nhân giá dầu điều chỉnh chủ yếu đến từ những lo ngại về một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, khiến nhu cầu về dầu thô và năng lượng nói chung giảm xuống. Trong khi đó, giá khí sau giai đoạn điều chỉnh đã lấy lại được đà tăng, và đã quay trở lại mốc 7 USD/mmbtu do nguồn cung từ Nga vẫn bị đứt gãy từ căng thẳng chính trị với Ukraine.

Dù vậy, BSC cho rằng giá dầu sẽ khó tiếp tục giảm trong thời gian tới, do nguồn cung vẫn đang bị thắt chặt. Theo thống kê của EIA, số lượng giàn khoan hoạt động vẫn chưa thể quay trở lại mức trước dịch, và thế giới đang thiếu nhà máy lọc dầu để biến dầu thành nhiên liệu. Bên cạnh đó, các quốc gia thuộc nhóm OPEC đang cho những tín hiệu kém tích cực trong việc đáp ứng các mục tiêu về sản lượng. Ngoài ra, tình hình căng thẳng Nga - Ukraine vẫn đang diễn biến phức tạp, khiến nguồn cung dầu từ quốc gia này sẽ còn tiếp tục bị hạn chế trong thời gian tới.

Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ dầu trên thực tế không có dấu hiệu giảm, mà còn tiếp tục phục hồi khi các hoạt động kinh tế quay trở lại. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng cầu tiêu thụ dầu thô toàn cầu luôn đạt trung bình khoảng 99 triệu thùng ngày, tăng 3.7% so với cùng kỳ 2021. Ngoài ra, việc nguồn cung khí đốt bị hạn chế sẽ gián tiếp đẩy nhu cầu sử dụng dầu thô tiếp tục tăng. Theo EIA, nhu cầu về dầu thô dự kiến đạt khoảng 102 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2022 và sẽ tiếp tục tăng 2% vào 2023.

Với triển vọng nền kinh tế phục hồi sau đại dịch giúp nhu cầu tiêu thụ dầu thô tăng trở lại, trong khi tốc độ tăng nguồn cung còn tương đối chậm, cùng với những tác động về vĩ mô, BSC nâng dự báo mức giá dầu trung bình cả năm 2022 là 100 USD/thùng, tương đương với kịch bản tích cực trong báo cáo ngành gần nhất.

Lựa chọn cổ phiếu Dầu khí nào?

Kết quả kinh doanh quý 2/2022 của các doanh nghiệp dầu khí có sự phân hóa rõ rệt. BSR, OIL và GAS là các doanh nghiệp có lợi nhuận tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ, đặc biệt là BSR với lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 10.000 tỷ đồng, tăng gấp gần 5 lần cùng kỳ. Nguyên nhân chính tới từ giá dầu và giá khí tăng cao giúp giá bán thành phẩm của các doanh nghiệp này tăng mạnh so với cùng kỳ, và nhu cầu tiêu thụ xăng dầu và khí đốt phục hồi tích cực, khi các hoạt động sản xuất kinh doanh, vận tải và sử dụng điện công nghiệp quay trở lại sau dịch.Trong khi đó, kết quả kinh doanh của PVD ( -219% ), PVS (-67% ) và PVT (-21%) lại ghi nhận sụt giảm so với cùng kỳ.

BSC đánh giá, lợi nhuận của BSR trong 6 tháng cuối năm sẽ khó đạt mức ấn tượng như nửa đầu năm, do giá dầu thế giới liên tục biến động, và có xu hướng thu hẹp lại (dự kiến đạt trung bình 15 USD/thùng trong nửa cuối năm 2022). Trong khi đó, một số doanh nghiệp dầu khí khác như PVT dự kiến sẽ có kết quả kinh doanh khả quan hơn trong 6 tháng cuối năm, nhờ hưởng lợi từ giá cước tăng lên khi ký lại hợp đồng mới, và ghi nhận lợi nhuận đột biến từ hoạt động thanh lý tàu cũ.

Với quan điểm phân tích trên, BSC giữ vững quan điểm khả quan đối với ngành Dầu khí trong năm 2022 do: Giá dầu thế giới tiếp tục duy trì ở mức cao, và dự báo đạt trung bình 100 USD/thùng (+37%) trong năm 2022; Tiêu thụ xăng dầu trong nước dự kiến tiếp tục được cải thiện, và tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021; Một số doanh nghiệp dầu khí sẽ có kết quả kinh doanh khả quan hơn trong giai đoạn cuối năm.

Đối với nhóm thượng nguồn, BSC đưa ra quan điểm trung lập đối với các cổ phiếu thuộc nhóm thượng nguồn ngành dầu khí như PVS hay PVD trong năm 2022 do đơn giá dịch vụ ký mới/gia hạn thấp hơn kỳ vọng, và tiến độ thực hiện các dự án mới trong năm nay nhiều khả năng sẽ bị chậm trễ hơn so với kế hoạch (tham khảo báo cáo cập nhật PVD).

Đối với nhóm trung nguồn, BSC khuyến nghị khả quan đối với GAS với kỳ vọng lợi nhuận nửa cuối năm 2022 sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực, và tiềm năng từ các dự án LNG trong thời gian tới (tham khảo báo cáo cập nhật GAS).

Đối với nhóm hạ nguồn, mặc dù đang có xu hướng giảm mạnh thời gian gần đây, BSC vẫn giữ khuyến nghị khả quan đối với BSR, do định giá đã giảm về mức hấp dẫn, và kết quả kinh doanh 2022 được dự báo sẽ tiếp tục khả quan (tham khảo báo cáo cập nhật BSR). Ngoài ra, BSC cũng kỳ vọng rằng, việc thoái vốn tại PGBank (PGB) vào cuối năm sẽ giúp PLX ghi nhận một khoản lợi nhuận đáng kể. Từ những phân tích trên, nhà đầu tư cân nhắc danh mục đầu tư vào nhóm cổ phiếu Dầu khí.