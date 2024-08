Cổ phiếu DIC Corp (DIG) giảm sâu, có thời điểm chạm sàn

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch đầu tuần chứng kiến diễn biến ảm đạm của cổ phiếu Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã: DIG). Áp lực bán đè nặng lên thị giá DIG ngay từ đầu phiên, có thời điểm DIG đã chạm mức giá sàn trước khi hồi phục đôi chút.

Tại thời điểm 10h00, cổ phiếu DIG giao dịch ở mức 22.000 đồng/cp, giảm gần 5% so với phiên trước. Nếu tính từ đỉnh 2 năm hồi tháng giữa tháng 4/2024 (33.600 đồng/cp), thị giá DIG đã "bay hơi" gần 35% sau 4 tháng. Vốn hóa thị trường theo đó sụt giảm còn 13.400 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, DIC Corp đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024 với doanh thu thuần 821 tỷ đồng, tăng gần 410% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ hoạt động kinh doanh bất động sản như chuyển nhượng căn hộ dự án CSJ, chuyển nhượng nhà xây thô dự án Đại Phước và Hậu Giang.



Sau khi trừ giá vốn và chi phí, DIC Corp lãi trước thhuế 168,8 tỷ đồng trong quý 2, gấp 9,8 lần cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 123 tỷ đồng, gấp gần 14 lần quý 2/2023 và là mức cao nhất trong vòng 10 quý, kể từ quý đầu năm 2022.

Mặc dù có lãi nhưng dòng tiền kinh doanh của DIC Corp lại âm nặng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản này ấm đến hơn 1.200 tỷ đồng trong quý 2, đột biến so với mức âm 108 tỷ cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, DIC Corp ghi nhận doanh thu thuần đạt 822 tỷ đồng, tăng 130% so với cùng kỳ 2023. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế lại giảm gần 60% so với nửa đầu năm ngoái, đạt 48 tỷ đồng, chủ yếu do quý đầu năm nay lỗ nặng. Với kết quả đạt được, DIC Corp đã thực hiện 26% kế hoạch doanh thu và 5% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Năm 2024, DIC Corp lên kế hoạch đầy tham vọng với mục tiêu doanh thu 2.300 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.010 tỷ đồng, lần lượt tăng 72% và 509% so với thực hiện 2023. Năm ngoái, doanh nghiệp bất động sản này cũng đặt mục tiêu kinh doanh rất cao nhưng sau đó đã vỡ kế hoạch đề ra.

Ban lãnh đạo DIC Corp cho biết, doanh nghiệp đã tiếp tục nỗ lực giải quyết các thủ tục pháp lý trong quý 2/2024 làm cơ sở hạch toán các chỉ tiêu vào 6 tháng cuối năm để đảm bảo lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.010 tỷ đồng.

Lợi nhuận năm 2024 của DIC Corp dựa trên kế hoạch kinh doanh và hạch toán từ việc chuyển nhượng sản phẩm tại các dự án: Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (Đồng Nai); Khu nhà ở Lam Hạ Center Point (Hà Nam); Khu đô thị mới DIC Nam Vĩnh Yên City Vĩnh Phúc; Khu đô thị DIC Victory City Hậu Giang; Dự án Khu dân cư Hiệp Phước; Dự án Chung cư Vũng Tàu Gateway; Dự án CSJ giai đoạn 1.

Trong một diễn biến khác, ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT DIC Corp đã qua đời vào ngày 10/8, hưởng thọ 68 tuổi. Ông Nguyễn Thiện Tuấn sinh năm 1957 tại tỉnh Thanh Hóa, trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế. Ông bắt đầu sự nghiệp từ năm 21 tuổi, sau 10 năm làm việc, ông Tuấn được thăng tiến lên các vị trí quan trọng và làm giám đốc nhà nghỉ Bộ Xây dựng vào năm 1990.

Năm 2008, từ đơn vị trực thuộc Bộ Xây Dựng, DIC được cổ phần hóa thành Tổng CTCP Đầu tư phát triển Xây dựng (DIC Corp), đồng thời tăng vốn điều lệ lên 370 tỷ đồng và trên 30 công ty thành viên.

Vào thời điểm đó, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Thiện Tuấn là người đại diện cho 32,5% vốn nhà nước tại DIC Corp. Tháng 8/2009, Công ty chính thức lên sàn giao dịch chứng khoán với mã giao dịch là DIG.

Điều hành DIC Corp, ông Nguyễn Thiện Tuấn không chỉ đưa Công ty có được những bước phát triển đột phá trong thời gian qua mà còn góp phần làm nên "bộ mặt" của thành phố biển Vũng Tàu với các dự án bất động sản du lịch lớn như Khu phức hợp Cap Saint Jaques, DIC Star Landmark Vũng Tàu, Pullman Hotels & Resorts Vũng Tàu…