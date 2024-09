Cổ đông một công ty chứng khoán sắp nhận hơn 150 tỷ đồng tiền cổ tức

Chứng khoán Agribank thông báo ngày 3/10 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức 2023 bằng tiền, tỷ lệ 7%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày thanh toán dự kiến vào 18/10/2024.

Với gần 215,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính AGR sẽ phải chi gần 151 tỷ đồng để thanh toán đợt cổ tức lần này.

Về cơ cấu tính đến cuối quý 2/2024, công ty mẹ là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) nắm giữ hơn 161 triệu cổ phiếu AGR (tỷ lệ 74,92% vốn) dự kiến nhận về gần 113 tỷ đồng tiền cổ tức.

Về tình hình kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu hoạt động của Agriseco ghi nhận hơn 214 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ các khoản chi phí, AGR báo lợi nhuận trước thuế sụt giảm hơn 28% còn khoảng 77 tỷ đồng.

Theo văn bản giải trình, AGR cho biết, các nghiệp vụ kinh doanh như môi giới, tự doanh, cho vay tăng trưởng tốt giúp tổng doanh thu tăng. Tuy nhiên, do chịu tác động từ cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt khiến biên lợi nhuận sụt giảm, đặc biệt là phí môi giới bình quân đã giảm 8% so với cùng kỳ. Đồng thời, AGR còn không được hoàn nhập dự phòng từ thu hồi nợ xấu như cùng kỳ. Điều này khiến lãi sau thuế của Agriseco sụt giảm mạnh so với cùng kỳ 2023.

Trên thị trường, cổ phiếu AGR ghi nhận diễn biến hồi phục nhẹ gần đây. Hiện, thị giá dừng ở mốc 18.400 đồng/cp, tương ứng sụt giảm 20% sau 3 tháng.