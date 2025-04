Mỹ công bố mức thuế sơ bộ chống bán phá giá thép mạ ảnh hưởng thế nào đến các doanh nghiệp HSG, HPG, NKG?

Theo kết quả sơ bộ từ cuộc điều tra chống bán phá giá do Bộ Thương mại Mỹ (DOC) khởi xướng đối với các sản phẩm tôn thép mạ kẽm, mạ lạnh và mạ màu xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ, tất cả các doanh nghiệp thép Việt Nam đều bị áp dụng mức thuế chống bán phá giá sơ bộ rất cao, vượt ngưỡng 39%.Trao đổi với báo chí, ông Lương Hoàng Thái, Cục trưởng Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, doanh nghiệp Việt Nam bị chịu mức thuế cao do Mỹ chưa công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Do đó, họ sử dụng giá trị thay thế của nước thứ 3 để tính toán mức thuế cho Việt Nam."Điều này không phản ánh đúng thực chất tình hình sản xuất, xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam", ông Thái nói.

Mức thuế chống bán phá giá sơ bộ của một số doanh nghiệp Việt Nam như HSG, Tôn Hoà Phát, Thép Nam Kim ở mức khá cao

Hiện tại, DOC vẫn chưa công bố quốc gia thay thế cũng như phương pháp tính toán cụ thể. Tuy nhiên, theo quy trình điều tra, các thông tin này sẽ được công khai trong giai đoạn tiếp theo, tạo cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam phản biện, cung cấp dữ liệu, và đưa ra các lập luận để làm rõ sự khác biệt về chi phí và điều kiện sản xuất tại Việt Nam so với quốc gia thay thế, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.Trước đó, DOC đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn thép mạ kẽm, mạ lạnh và mạ màu từ Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ kể từ tháng 9/2024.Trao đổi với chúng tôi, đại diện một doanh nghiệp xuất khẩu thép mạ vào Mỹ cho biết, từ thời điểm đó, hoạt động xuất khẩu thép mạ sang thị trường Mỹ đã gặp nhiều gián đoạn do tâm lý thận trọng từ phía khách hàng Mỹ trước nguy cơ bị hồi tố thuế chống bán phá giá.“Vì vậy, dù mức thuế sơ bộ vừa công bố khá cao, nhưng trên thực tế không gây thêm ảnh hưởng tiêu cực đáng kể đến tình hình sản xuất – kinh doanh hiện tại của các doanh nghiệp thép Việt Nam do việc tạm ngừng xuất khẩu thép mạ sang Mỹ đã kéo dài suốt từ thời điểm khởi xướng điều tra cho đến nay”, đại diện doanh nghiệp xuất khẩu thép mạ vào Mỹ cho biết chiều ngày 5/4.Cũng theo đại diện doanh nghiệp này, song song với vụ điều tra chống bán phá giá, DOC cũng đang tiến hành điều tra chống trợ cấp đối với tôn thép mạ kẽm, mạ lạnh và mạ màu từ Việt Nam. Khi các doanh nghiệp thép Việt Nam xuất khẩu thép mạ sang Mỹ, mức thuế cuối cùng sẽ là tổng cộng của thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp.Hiện kết quả sơ bộ của vụ việc chống trợ cấp đang mang lại tín hiệu tích cực khi hai doanh nghiệp thép Việt Nam là Tập đoàn Hoa Sen và Tôn Đông Á đạt được mức thuế chống trợ cấp sơ bộ bằng 0%.Trước đó, ngày 2/4/2025, Mỹ cũng ban hành sắc lệnh áp thuế đối ứng lên hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, với mức thuế công bố dự kiến lên tới 46%. Tuy nhiên, sản phẩm tôn thép từ Việt Nam không thuộc diện áp dụng mức thuế đối ứng này do đã bị áp thuế 25% theo Mục 232 từ ngày 8/3/2018 cho đến nay. Đây là điểm quan trọng cần lưu ý để tránh hiểu nhầm rằng thép mạ Việt Nam bị đánh thuế 3 lần gồm thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế đối ứng.