Vụ trực thăng rơi xuống sông ở New York: Tiết lộ thông tin mới thương tâm về chuyến đi định mệnh của gia đình Chủ tịch chi nhánh tập đoàn Siemens

Một chiếc trực thăng đã rơi thảm khốc xuống sông Hudson, New York, Mỹ vào chiều 10/4 (giờ địa phương).

6 người đã tử nạn trong vụ tai nạn, bao gồm một gia đình 5 người, trong đó có 3 trẻ em đến từ Tây Ban Nha. Những hình ảnh đau lòng cho thấy cả gia đình tươi cười tạo dáng bên ngoài trực thăng vài phút trước vụ tai nạn chết người.

Đây là chuyến du lịch để mừng sinh nhật một em bé trong gia đình

Ông Agustín Escobar (Chủ tịch kiêm CEO chi nhánh Tây Ban Nha của tập đoàn công nghệ Siemens), vợ ông là bà Merce Camprubi Montal và ba đứa con nhỏ của họ (4, 5 và 11 tuổi) đã thiệt mạng khi chiếc trực thăng du lịch của họ lao xuống sông Hudson.

Theo tờ El Diario (Tây Ban Nha), gia đình này đang đi nghỉ ở New York để mừng sinh nhật một trong các con của họ. Họ vừa đến Mỹ từ Barcelona và bắt đầu ngày đầu tiên tham quan New York bằng một chuyến bay ngắm cảnh quanh Tượng Nữ thần Tự do và lên đến cầu George Washington.

Phi công (36 tuổi, chưa được công bố danh tính cụ thể) đã liên lạc với đài chỉ huy để cảnh báo rằng họ sắp hết nhiên liệu ngay trước khi thảm kịch xảy ra. Anh cũng thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Cánh quạt được cho là đã rơi trước khi máy bay trực thăng lao xuống sông

Đoạn phim kinh hoàng ghi lại cảnh một cánh quạt rơi xuống nước đã khiến các chuyên gia hàng không tin rằng vụ tai nạn có thể xảy ra do cánh quạt chính tách khỏi máy bay và cắt vào đuôi. "Từ đoạn phim, có vẻ như cánh quạt chính đã va vào thân máy bay, cắt đứt đuôi máy bay, tạo ra một sự kiện không thể cứu vãn", cựu phi công quân sự kiêm luật sư Jim Brauchle của Motley Rice LLC nói với DailyMail.com.

"Hai nguyên nhân chính của hiện tượng này là hỏng hóc cơ học hoặc điều khiển quá mức. Tuy nhiên, cần phải điều tra đầy đủ để hiểu lý do tại sao thảm kịch này xảy ra. Tôi rất đau lòng cho các gia đình vào thời điểm thảm khốc này".

Một chuyên gia khác nói với Fox 5 rằng trong trường hợp cánh quạt tách rời cắt đứt đuôi máy bay, chuyến bay sẽ không thể cứu vãn. Ông Tristani cho biết: "Nếu bộ phận khớp nối đó thực sự tách khỏi máy bay, thì máy bay đã bị tiêu diệt. Không có khả năng máy bay đó có thể hạ cánh bình thường. Nó sẽ rơi. Trong trường hợp cụ thể này, khi bạn văng một cánh quạt hoặc toàn bộ đầu, thì bạn chỉ là một cục gạch rơi xuống".

