Tương lai giá vàng sẽ ra sao sau khi gánh lỗ của cổ phiếu?

Phiên thứ Sáu (4/4), giá vàng giảm 3% khi các nhà giao dịch bán tháo vàng để bù lỗ cho các thị trường khác trong bối cảnh lo sợ kinh tế toàn cầu sẽ rơi vào suy thoái do cuộc chiến thuế quan.

Giá vàng giao ngay kết thúc tuần ở mức 3.024,2 USD/ounce, giảm 2,9% so với phiên liền trước và giảm 1,9% so với một tuần trước.

Mặc dù giảm mạnh trong phiên này song giá vẫn duy trì trên ngưỡng quan trọng 3.000 USD/ounce. Hôm thứ Năm (3/4), giá vàng giao ngay đã lập kỷ lục cao mới trong lịch sử, 3.167,57 USD/ounce.

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các mức thuế quan cao và trên diện rộng, giá cổ phiếu toàn cầu lao dốc, trong khi vàng tăng vọt lên gần sát 3.168 USD/ounce. Ngay sau đó, thông tin công bố chi tiết cho thấy vàng và bạc sẽ không bị đánh thuế đã khiến một số nhà giao dịch hủy lệnh mua vàng, đẩy giá vàng giao ngay trở lại 3.120 USD/ounce – là mức giao dịch ngay trước khi Donald Trump thông báo thuế quan.

Đó là khi thị trường chứng khoán phương Tây vẫn chưa thể hiện nỗi kinh hoàng của họ. Khi các nhà giao dịch châu Âu bắt đầu bán tháo cổ phiếu, giá vàng đã lao dốc theo. Tiếp sau đó là thị trường chứng khoán châu Á lao dốc đẩy giá vàng giảm tiếp.

"Vàng đang được coi là một một tài sản thanh khoản được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu ký quỹ ở những nơi khác, vì vậy không có gì bất thường khi vàng bị bán tháo sau một sự kiện rủi ro, do vai trò quan trọng của vàng trong danh mục đầu tư", Suki Cooper, nhà phân tích của Standard Chartered cho biết.

Nhìn chung, các nhà phân tích cho rằng diễn biến giá vàng đang phù hợp với xu hướng trong lịch sử.

Giá vàng giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thuế quan sâu rộng.

Cổ phiếu toàn cầu đã giảm mạnh 2 phiên liên tiếp, với chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cùng giảm khoảng 5% trong phiên thứ Sáu, sau khi Trung Quốc công bố mức thuế bổ sung 34% đối với tất cả hàng hóa của Mỹ bắt đầu từ ngày 10/4, để đáp trả mức thuế quan mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hôm 2/4. Hôm thứ Năm, chứng khoán Mỹ đã giảm khoảng 5%/mỗi chỉ số.



Mặc dù biến động mạnh song “vàng vẫn là nơi trú ẩn an toàn cho nhiều nhà đầu tư", Matt Simpson, nhà phân tích cấp cao của City Index cho biết.

Giá vàng hiện vẫn cao hơn 15,3% so với hồi đầu năm nhờ hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương và sức hấp dẫn chung của vàng như một biện pháp phòng ngừa an toàn trước những bất ổn kinh tế và địa chính trị.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết mức thuế mới của Tổng thống Donald Trump "cao hơn dự kiến" và hậu quả kinh tế, bao gồm lạm phát tăng và kinh tế chậm lại, có khả năng cũng sẽ như vậy (nặng nề hơn dự kiến).

Kết quả khảo sát của Kitco News cho thấy các chuyên gia trong ngành không còn lạc quan rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, trong khi các nhà giao dịch mua bán lẻ chỉ giảm lạc quan một chút mặc dù tuần này đã xảy ra đợt bán tháo mạnh.

"Sẽ tăng tiếp", Rich Checkan, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Asset Strategies International cho biết. "Đợt bán tháo trong 2 phiên cuối tuần đều nhằm mục đích huy động tiền mặt để đáp ứng các cuộc gọi ký quỹ sau khi thị trường chứng khoán lao dốc do thuế quan qua lại. Những người mua săn hàng hời tuần tới sẽ lao vào mua vàng và bạc giá rẻ… đẩy vàng tăng trở lại sau đợt giảm tạm thời này".

"Tôi bi quan về vàng trong tuần tới", Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường trưởng của SIA Wealth Management cho biết. “Vàng đã có một đợt tăng giá mạnh trước khi Mỹ thông báo về thuế quan và tôi nghĩ giá có thể sẽ tạm thời điều chỉnh giảm trong thời gian rất ngắn, khi một số nhà giao dịch chốt lời”.

“Trong trung hạn, những yếu tố bất thúc đẩy giá vàng tiếp tục xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn đó”, ông nói thêm.

Adrian Day, chủ tịch của Adrian Day Asset Management, nhận thấy vàng tuần tới có khả năng giảm nhiều hơn là tăng, nhưng vẫn giữ nguyên quan điểm rằng về dài hạn giá sẽ tăng tiếp.

“Có khả năng giá vàng sẽ tiếp tục giảm, có thể xuống còn 3.000 USD trong vài ngày tới, nhưng bất kỳ đợt giảm giá nào cũng sẽ diễn ra trong thời gian ngắn và nông”, ông Day nói. “Các động lực thúc đẩy giá vàng trong hai năm qua vẫn chưa biến mất, mà thậm chí còn trở nên cấp bách hơn. Bất chấp việc đã tăng mạnh trong năm nay, nhiều người vẫn chưa sở hữu được vàng, đặc biệt là ở Bắc Mỹ. Vì vậy, giá vàng sẽ giảm trong tuần tới, nhưng sẽ tăng mạnh trong phần còn lại của năm!”

“Tăng”, Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao của Barchart.com cho biết. “Chúng ta có thể bỏ qua phân tích kỹ thuật và cơ bản tại thời điểm này và chỉ tập trung vào nỗi sợ hãi. Khi các thị trường khác lao dốc, các nhà đầu tư dài hạn sẽ thoát ra và chuyển sang đầu tư an toàn hơn hoặc bảo vệ các khoản đầu tư hiện tại bằng một biện pháp phòng ngừa thị trường an toàn. Tôi có thể thấy điều này vừa hỗ trợ vừa gây áp lực lên vàng, tùy thuộc vào việc các biện pháp phòng ngừa này là vị thế mua hay bán. Nhưng điểm mấu chốt là người mua sẽ tiếp tục vượt trội hơn người bán do tình hình địa chính trị không chắc chắn”.

“Sẽ tăng”, James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com cho biết. “Kể từ khi vượt qua ngưỡng 2950 USD vào tháng 3, những người đầu cơ giá lên đã chứng minh khả năng phục hồi đáng kể của vàng, và tôi nghĩ vẫn có lý do để tin vào nhu cầu, đặc biệt là nếu vàng giảm trở lại mức 3.000 hoặc thậm chí là 2950 USD/oz”.

Kevin Grady, chủ tịch của Phoenix Futures and Options , cho biết sức mạnh của đợt bán tháo trên toàn thị trường là điều đáng chú ý.

“Nó khá điên rồ, ngay cả với vàng”, ông nói. “Tôi nghĩ mọi người đang bán các vị thế có lợi nhuận để tăng biên lợi nhuận cho cổ phiếu. Và khi thị trường đang lao dốc như thế này, vàng có thể sẽ bắt đầu tăng đột biến. Thực tế là có rất nhiều nhà đầu cơ tham gia vào thị trường. Đó là những gì chúng tôi gọi là vị thế mua yếu .”

Về hướng giá vàng trong ngắn hạn, Grady cho rằng có nhiều khả năng thị trường chung, trong đó có vàng, sẽ giảm hơn nữa trước khi vàng có thể tách khỏi cổ phiếu và tiếp tục xu hướng tăng.

Tuần này, 16 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát vàng của Kitco News, kết quả cho thấy các nhà phân tích Phố Wall đã đảo ngược xu hướng dự đoán của tuần trước. Năm chuyên gia, hay 31%, dự kiến ​​giá vàng sẽ tăng trở lại trong tuần tới, trong khi 8 nhà phân tích, hay 50%, dự đoán giá kim loại quý này sẽ tiếp tục giảm. Ba chuyên gia còn lại, chiếm 19%, dự đoán giá sẽ đi ngang.

Trong khi đó, 273 nhà đầu tư mua bán lẻ trên Phố Chính tham gia khảo sát. Trong đó, 167 người, hay 61%, dự đoán giá vàng sẽ tăng tuần tới; 70 người khác, hay 26%, dự đoán giá sẽ giảm, và 36 nhà đầu tư còn lại, chiếm 13% tổng số, dự đoán giá sẽ đi ngang.

Kết quả khảo sát của Kitco News về triển vọng giá vàng trong ngắn hạn.

Tuần tới, thị trường vàng sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát của Mỹ và các động thái từ Fed, trong đó có việc FOMC công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 3 vào thứ Tư, tiếp theo là chỉ số CPI tháng 3 của Mỹ vào thứ Năm và chỉ số PPI của Mỹ vào thứ Sáu.



Tham khảo: Kitco News