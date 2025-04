BAF thâu tóm thêm một công ty tại Gia Lai, dự kiến không chia cổ tức

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Baf Việt Nam (MCK: BAF, sàn HoSE) ngày 4/4 công bố việc nhận chuyển nhượng 99,98% cổ phần tại Công ty cổ phần Chăn nuôi TMC.



Cụ thể, Chăn nuôi TMC được thành lập năm 2021, vốn điều lệ 45,1 tỷ đồng, trụ sở tại Làng Vơn, xã Yang Nam, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Sau thương vụ, Chăn nuôi TMC trở thành công ty con tiếp theo được BAF thâu tóm thời gian gần đây.

Mới đây, Baf Việt Nam đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025. Đại hội dự kiến diễn ra ngày 23/4.

Theo đó, BAF đề ra các trọng tâm phát triển trong năm 2025 gồm: Tối ưu hóa mô hình chăn nuôi khép kín và mở rộng quy mô sản xuất, đẩy mạnh phát triển kênh phân phối, tăng cường hợp tác chiến lược và mở rộng đầu tư...

Với lý do thời gian tới vẫn cần thêm nguồn vốn để xây dựng thêm trang trại và mở rộng quy mô hoạt động, BAF trình cổ đông việc không phân phối lợi nhuận năm 2024.

Kết thúc năm 2024, BAF đạt doanh thu 5.640,6 tỷ đồng, tăng 8,5% so với năm 2023 và vượt 1,7% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế gần 319 tỷ đồng, tăng 951,7% so với năm 2023 và vượt 4,3% kế hoạch.

Một vấn đề khác là BAF dự kiến đăng ký giao dịch trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ mã BAF42301 tại Sở giao dịch Chứng khoán. Trái phiếu này trị giá 600 tỷ đồng, phát hành ngày 16/3/2023, lãi suất cố định 5,2%/năm, không có tài sản bảo đảm. Trái chủ là Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC, thành viên World Bank).

BAF trình cổ đông phê duyệt mức thù lao của HĐQT trong năm 2024. Trong đó, Chủ tịch Trương Sỹ Bá nhận thù lao cao nhất 120 triệu đồng/năm.

Nguồn: BAF

Năm 2025, công ty dự chi 1,58 tỷ đồng để trả thù lao cho HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị công ty. Trong đó, Chủ tịch sẽ nhận 30 triệu đồng/tháng, các thành viên khác của HĐQT nhận 18 triệu đồng/tháng.

Về nhân sự, đại hội sẽ miễn nhiệm 2 thành viên Ban Kiểm soát là bà Hoàng Thị Thu Hiền và ông Nguyễn Quốc Văn. Trước đó, hai người này đã có đơn từ nhiệm từ ngày 31/3 vì lý do cá nhân. Ngược lại, đại hội sẽ bầu 2 thành viên thay thế.