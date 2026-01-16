Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu 'ông lớn' công nghệ bùng nổ

16-01-2026 - 17:42 PM | Thị trường chứng khoán

Phiên giao dịch hôm nay (16/1) khép lại với sắc xanh duy trì trên các chỉ số chính, trong đó VN-Index tăng hơn 14 điểm. Nhóm cổ phiếu FPT trở thành tâm điểm thị trường.

Ngay từ đầu phiên, FPT đã nhanh chóng thu hút dòng tiền lớn và sớm chạm mức giá trần. Kết phiên, cổ phiếu này tăng 6,9% lên 105.300 đồng/cổ phiếu, khớp lệnh gần 24 triệu đơn vị - mức cao vượt trội so với trung bình nhiều phiên. Đáng chú ý, lực cầu không hề suy giảm khi FPT đóng cửa ở giá trần với hơn 4,3 triệu cổ phiếu dư mua, cho thấy tâm lý hưng phấn và kỳ vọng lớn của nhà đầu tư đối với mã này.

Hàng loạt cổ phiếu cùng ngành như FOX, FOC, ELC đồng loạt tăng trần, sát giá trần, thanh khoản cải thiện rõ rệt. Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang quay lại nhóm cổ phiếu công nghệ sau giai đoạn trầm lắng.

Trong rổ VN30, các cổ phiếu ngân hàng lớn như BID, VCB, TCB, STB chỉ tăng nhẹ quanh mức dưới 1%, phát đi tín hiệu chững lại sau nhịp tăng trước đó. Ngược lại, một số mã vốn hóa lớn như HDB, GAS, GVR chịu áp lực điều chỉnh, giảm từ 3-4%, tạo lực cản đáng kể lên chỉ số.

Các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup vẫn giữ vai trò nâng đỡ chỉ số.

Ở nhóm bất động sản, thị trường tiếp tục ghi nhận sự phân hóa. Các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup vẫn giữ vai trò nâng đỡ chỉ số khi VIC tăng 4,5%, VHM tăng 3,4% và VRE tăng 1,7%, đóng góp tổng cộng gần 16 điểm cho VN-Index. Tuy nhiên, phần lớn các cổ phiếu bất động sản còn lại giao dịch kém tích cực, DIG, CEO, GEX, DXG, PDR… giảm giá

Nhóm bán lẻ cũng là một điểm sáng khác trong phiên, với MWG tăng 3,57%, PNJ và FRT cùng tăng mạnh quanh 6%, DGW thậm chí tăng trần.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 14,33 điểm (0,77%), lên 1.879,13 điểm. HNX-Index giảm nhẹ 0,88 điểm (0,35%) xuống 252,28 điểm. UPCoM-Index tăng 0,98 điểm (0,78%) lên 127,06 điểm.

Thanh khoản sụt giảm đáng kể, giá trị giao dịch hơn 34.366 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 1.228 tỷ đồng trên HoSE, tập trung vào các mã như PNJ, VIX, VRE, GMD và VHM.

Theo Việt Linh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sóng cổ phiếu Công nghệ - Viễn thông: FPT tăng kịch trần, ELC, FOX vượt đỉnh lịch sử

Sóng cổ phiếu Công nghệ - Viễn thông: FPT tăng kịch trần, ELC, FOX vượt đỉnh lịch sử Nổi bật

DN thép có cổ phiếu tăng 200%: Cổ đông lớn nhất muốn thoái bớt vốn, lý do gây bất ngờ

DN thép có cổ phiếu tăng 200%: Cổ đông lớn nhất muốn thoái bớt vốn, lý do gây bất ngờ Nổi bật

Chủ tịch Chứng khoán FPT xin từ chức

Chủ tịch Chứng khoán FPT xin từ chức

15:58 , 16/01/2026
Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 1.200 tỷ đồng trong phiên cuối tuần, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 1.200 tỷ đồng trong phiên cuối tuần, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

15:45 , 16/01/2026
DNSE đạt lợi nhuận trước thuế kỷ lục, tăng 50% so với năm ngoái

DNSE đạt lợi nhuận trước thuế kỷ lục, tăng 50% so với năm ngoái

15:30 , 16/01/2026
Chơi lớn như SSI của Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng: Tặng gói khởi động giúp nhà đầu tư quản trị cảm xúc, "ngồi im" đúng lúc

Chơi lớn như SSI của Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng: Tặng gói khởi động giúp nhà đầu tư quản trị cảm xúc, "ngồi im" đúng lúc

15:22 , 16/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên