Cổ phiếu FPT miệt mài vượt đỉnh, tài sản của ông Trương Gia Bình và hai "công thần" tăng gần 8.000 tỷ từ đầu năm

Thị trường rung lắc, cổ phiếu FPT vẫn miệt mài đi lên và có lần thứ 34 vượt đỉnh từ đầu năm đến nay. Đóng cửa phiên 8/7, thị giá FPT ở mức 139.600 đồng/cp, tăng 68% sau hơn nửa năm. Giá trị vốn hóa cũng theo đó lập kỷ lục gần 203.000 tỷ đồng, xếp thứ 3 trong danh sách các công ty niêm yết giá trị nhất Việt Nam.

Cổ phiếu FPT lên đỉnh đem lại niềm vui lớn cho cổ đông. Vui nhất có lẽ là những người sáng lập tập đoàn như Chủ tịch HĐQT Trương Gia Bình cùng 2 cộng sự lâu năm Bùi Quang Ngọc và Đỗ Cao Bảo khi phần lớn tài sản trên sàn chứng khoán đều nằm tại FPT. Ước tính theo thị giá FPT, khối tài sản của 3 cổ đông này lên đến hơn 19.500 tỷ đồng, tăng 7.900 tỷ từ đầu năm 2024.

Là những "khai quốc công thần" của FPT, giá trị tài sản trên sàn chứng khoán chưa hẳn điều mà các cổ đông sáng lập FPT quan tâm nhất. Sự phát triển lớn mạnh và bền vững của tập đoàn có lẽ mới là điều đem lại niềm vui lớn hơn cho những người cống hiến cho tập đoàn từ những ngày đầu thành lập như ông Trương Gia Bình, ông Bùi Quang Ngọc hay ông Đỗ Cao Bảo.

Số liệu tính đến hết ngày 8/7/2024

Sau 36 năm hình thành và phát triển, FPT đã vươn lên trở thành công ty công nghệ hàng đầu và là tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam. Với kết quả kinh doanh tăng trưởng ổn định, bền bỉ được duy trì đều đặn đến mức kinh ngạc qua từng tháng, từng quý, từng năm, FPT thường được được ví von như một "cỗ máy tăng trưởng".

Trong 5 tháng đầu năm 2024, FPT ghi nhận doanh thu đạt 23.916 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 4.313 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,9% và 19,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ cũng tăng 21,2% lên 3.052 tỷ đồng, tương ứng EPS ở mức 2.403 đồng/cổ phiếu.

Năm 2024, FPT lên kế hoạch kinh doanh cao kỷ lục với doanh thu 61.850 tỷ đồng (~2,5 tỷ USD) và lợi nhuận trước thuế 10.875 tỷ đồng, đều tăng khoảng 18% so với kết quả thực hiện năm 2023. Với kết quả đạt được sau 5 tháng đầu năm, tập đoàn đã thực hiện 39% kế hoạch doanh thu và 40% mục tiêu lợi nhuận đề ra.



Năm 2023 trước đó ghi dấu một cột mốc quan trọng với FPT khi lần đầu cán mốc doanh thu 1 tỷ USD từ dịch vụ CNTT tại thị trường nước ngoài. Tập đoàn lên kế hoạch năm 2030 đạt mục tiêu 5 tỷ USD, từ đó nâng cao vị thế trong nhóm doanh nghiệp dịch vụ công nghệ thông tin tỷ USD trên toàn cầu. "Quả ngọt" từ thị trường nước ngoài đóng góp đáng kể vào thành tích tăng trưởng cao, đều đặn như một cỗ máy của FPT trong nhiều năm qua và hứa hẹn sẽ còn duy trì trong dài hạn.

Theo Gartner, chi tiêu CNTT nước ngoài được dự báo sẽ tăng 8% vào năm 2024 (so với 4% vào năm 2023), trong đó dịch vụ CNTT nước ngoài dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng chi tiêu 9,7% svck (so với 6% vào năm 2023) khi các doanh nghiệp nước ngoài đang có nhu cầu lớn hơn về dịch vụ tư vấn CNTT do họ chậm thu hút nhân sự liên quan đến CNTT, điều này có thể tiếp tục hỗ trợ mảng công nghệ của FPT trong dài hạn.



Mới đây, FPT và JAL Information Technology (JIT) thuộc Tập đoàn Japan Airlines (JAL), đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác tạo ra giá trị mới trong việc phát triển hệ thống CNTT cho lĩnh vực hàng không và phi hàng không tại thị trường Nhật Bản. Bên cạnh đó, FPT Software cũng đã trở thành Nhà tích hợp hệ thống toàn cầu của Creatio – công ty cung cấp dịch vụ no-code (nền tảng lập trình không cần viết code) có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Trong báo cáo phân tích mới đây, SSI Research cho rằng, việc hợp tác cùng với NVIDIA và Creatio cũng như việc thành lập liên minh AseanConnect.One sẽ giúp nâng cao chất lượng tất cả các dịch vụ viễn thông của FPT, đặc biệt là trung tâm dữ liệu, cũng như mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

AseanConnect.One đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ "một điểm đến cho mọi nhu cầu" với chất lượng dịch vụ được nâng cao, giảm thời gian lắp đặt và bảo trì, đồng thời cung cấp khả năng truy cập liền mạch cho các nhà mạng/các nhà cung cấp dịch vụ OTT (Over-the-top) trong toàn khu vực ASEAN.