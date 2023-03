Cổ phiếu hàng không cất cánh sau tin vui từ Trung Quốc, HVN dư mua giá trần hàng triệu đơn vị

Sau thông tin Chính phủ Trung Quốc quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2 từ ngày 15/3, các cổ phiếu hàng không như HVN, VJC, ACV, AST, SAS, SGN, SCS,... đã đồng loạt bứt phá mạnh. HVN thậm chí còn tăng kịch trần “trắng bên bán” ngay từ đầu phiên với dư mua hàng triệu đơn vị.



Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA), năm 2023, ngành hàng không thế giới sẽ có lãi trở lại khi lượng khách sử dụng dịch vụ bay tiếp tục tăng sau gần 2 năm thế giới áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại để phòng dịch Covid-19. Giá nhiên liệu gần đây giảm và được dự báo sẽ không tăng mạnh trong năm 2023.

Tại Việt Nam, lượng khách nội địa tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2022 và dự báo lượng khách quốc tế sẽ tăng nhanh (nhờ việc Trung Quốc mở cửa) trong năm 2023 sẽ hỗ trợ tích cực cho sự phục hồi lợi nhuận của ngành hàng không.

Trung Quốc chiếm 32% khách quốc tế đến Việt Nam qua đường hàng không trong năm 2019 và ngược lại Trung Quốc cũng là điểm đến du lịch sôi động nhất đối với người Việt Nam. SSI Research ước tính khách Trung Quốc đến Việt Nam dần hồi phục trong quý 2/2023, trước khi đạt đỉnh vào kỳ nghỉ hè 2023. Các chuyến bay quốc tế 2024 có thể vượt qua mức 2019, đánh dấu hồi phục hoàn toàn cho ngành hàng không Việt Nam.

Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu này vẫn có nhiều thách thức do 3 năm vừa qua thiếu vắng khách quốc tế. Do đó, SSI cho rằng việc hồi phục cần nỗ lực về tuyển dụng nhân sự và cải thiện cơ sở vật chất. Những thách thức khác bao gồm suy thoái tại những quốc gia lớn, như US, EU, Nhật Bản, và thu nhập khả dụng giảm đáng kể do tỷ lệ thất nghiệp và lãi suất tăng.

Mặc dù lợi nhuận các hãng hàng không được hỗ trợ bởi giá nhiên liệu giảm và công suất đội bay tăng nhưng SSI cho rằng vẫn duy trì ở mức thấp hoặc âm, do chi phí nhiên liệu vẫn ở mức cao hơn khoảng 20% so với trước đại dịch, trong khi doanh thu từ khách quốc tế sẽ phục hồi từ từ và bối cảnh ngành sẽ khá cạnh tranh trong giai đoạn đầu mở cửa lại.

Ngoài ra, một số biện pháp tiết kiệm chi phí, như khấu hao theo giờ bay trong Covid-19 có thể không còn hiệu quả khi bước vào giai đoạn phục hồi, thêm một áp lực chi phí đối với các hãng hàng không.