Cổ phiếu Xây dựng Hòa Bình (HBC) ra khỏi diện hạn chế, được giao dịch toàn thời gian từ ngày 19/1

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố quyết định chuyển cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC) từ diện hạn chế giao dịch sang diện kiểm soát. Như vậy, cổ phiếu phiếu HBC sẽ được giao dịch toàn thời gian, bắt đầu kể từ ngày 19/1.

Nguyên nhân do công ty này đã khắc phục tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định tại khoản 5 Điều 39, nhưng chưa đáp ứng quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 38 quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết.

Trước đó, ngày 20/4, Hòa Bình đã nhận được quyết định về việc đưa cổ phiếu của Công ty vào diện cảnh báo do chậm nộp Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định. Ngày 10/5, Công ty tiếp tục nhận quyết định về việc chuyển cổ phiếu của Công ty từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát do chậm nộp Báo cáo tài chính năm 20222 đã được kiểm toán quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Vào cuối tháng 5, cổ phiếu HBC tiếp tục nhận "án" hạn chế giao dịch, chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và thỏa thuận. Nguyên nhân do Hòa Bình chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Trên thị trường, HBC phản ứng khá tích cực trước thông tin cổ phiếu ra khỏi diện hạn chế giao dịch. Cổ phiếu HBC bốc đầu tăng kịch trần trong phiên chiều 18/1 để lên mức 8.680 đồng/cp. Trong khi dư bán trắng xóa dư mua giá trần lại lên đến gần 1,4 triệu đơn vị. Thanh khoản cũng bùng nổ với khối lượng giao dịch khoảng 5,2 triệu đơn vị, gấp 5 lần mức bình quân trong 10 phiên gần nhất. Tính chung 1 tháng trở lại đây, cổ phiếu HBC cũng ghi nhận mức tăng trên 14%.