Cổ phiếu “họ” Viettel bất ngờ “bốc đầu”, điều gì đang xảy ra?

Sau thời gian dài có phần “im hơi lặng tiếng”, cổ phiếu “họ” Viettel trên sàn chứng khoán bất ngờ đồng loạt tăng mạnh. Viettel Global (VGI), Viettel Construction (CTR), Thiết kế Viettel (VTK) đều tăng trên 3%. Đáng chú ý, Viettel Post (VTP) thậm chí còn tăng kịch trần trong tình trạng “trắng bên bán”.

Tăng mạnh phiên 9/10 nhưng các cổ phiếu họ Viettel vẫn còn cách khá xa đỉnh lịch sử từng đạt được do giai đoạn điều chỉnh kéo dài trước đó. Điển hình như trường hợp của VGI, cổ phiếu này hiện vẫn thấp hơn 40% so với đỉnh đạt được vào giai đoạn tháng 6-7 năm nay. CTR, VTK, VTP cũng đều thấp hơn so với đỉnh hàng chục %.

Sau phiên đồng loạt tăng mạnh, vốn hoá thị trường của nhóm Viettel cũng được cải thiện đáng kể. Theo đó, Viettel Global trở lại mốc trên 200.000 tỷ vốn hoá, nằm trong top 4 doanh nghiệp giá trị nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, chỉ sau Vietcombank, BIDV và ACV. Viettel Post đến gần ngưỡng 10.000 tỷ trong khi Viettel Construction cũng vượt 15.000 tỷ đồng. Thiết kế Viettel là cái tên nhỏ nhất với vốn hoá khoảng 600 tỷ đồng.

Chưa rõ chất xúc tác nào khiến cổ phiếu “họ” Viettel đồng loạt bùng nổ phiên vừa qua. Tuy nhiên, triển vọng của một số doanh nghiệp trong nhóm nhìn chung được đánh giá tương đối lạc quan.

Theo báo cáo mới đây, Chứng khoán DSC dự báo trong nửa cuối năm 2024, cũng như trong trung và dài hạn, thị trường thương mại điện tử sẽ tiếp tục phát triển với mức tăng trưởng trung bình hai chữ số, là động lực chính thúc đẩy kết quả kinh doanh của Viettel Post.

Để đáp ứng nhu cầu chuyển phát ngày càng tăng, Viettel Post đã đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng và công nghệ. Doanh nghiệp đã xây dựng các kho thông minh, thiết lập mạng lưới điều hành (NOC) và tự động hóa quy trình, nhằm tối ưu hóa chi phí và thời gian xử lý hàng hóa, giúp sản lượng tăng mạnh.

Hiện tại, Viettel Post đã vượt mốc 1 triệu đơn hàng mỗi ngày và có thời điểm gần đạt 2 triệu đơn trong những ngày cao điểm. Vào hồi đầu năm, doanh nghiệp đã khai trương tổ hợp công nghệ chia chọn Quang Minh, nâng công suất xử lý lên 4 triệu đơn hàng mỗi ngày. Viettel Post cũng dự kiến sớm đưa trung tâm logistics tại Đà Nẵng vào hoạt động trong thời gian tới.

Với Viettel Construction, Chứng khoán MBS ước tính lợi nhuận quý 3 của doanh nghiệp này có thể tăng trưởng 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận duy trì tăng trưởng ổn định với động lực chính là hoạt động xây dựng và TowerCo. Xu hướng đẩy mạnh đầu tư hạ tầng trạm phục vụ phủ sóng 5G cùng với việc tắt sóng mạng 2G từ tháng 9/2024 là động lực cho 2 mảng chính tăng trưởng. Ngoài ra, doanh nghiệp có thêm động lực tăng trưởng đến từ hoạt động xây dựng dân dụng với nguồn việc ký mới trong tháng 8 khá cao.

Còn với Viettel Global, mục tiêu xoá lỗ luỹ kế sẽ là câu chuyện đầu tư xuyên suốt trong năm nay. Đây được xem là bước đệm để tổng công ty triển khai các kế hoạch cổ tức trong tương lai.