Cổ phiếu "họ" Vingroup đồng loạt bứt phá mạnh, VIC chạm trần trong ngày ra mắt mẫu xe điện VinFast VF 6

Mở cửa phiên cuối tuần 29/9, sắc xanh ngập tràn thị trường giúp chỉ số VN-Index vượt mốc 1.160 điểm. Nổi bật nhất là nhóm cổ phiếu trụ “họ Vingroup”, mã VIC có thời điểm chạm mức giá trần, VHM hay VRE cũng tăng trên 3,5% qua đó trở thành những trụ kéo mạnh nhất đưa thị trường chung bật tăng tốt.

Tại thời điểm 10h50, đà tăng hạ nhiệt đôi chút, VIC còn tăng 5,6%, VHM tăng 4,4% trong khi VRE tăng 3,1%.

Trước đó, thị giá nhóm Vingroup ghi nhận quãng điều chỉnh mạnh, chỉ tính từ thời điểm giữa tháng 8 tới trước phiên hôm nay, VIC mất 40,5% xuống mức giá thấp nhất 6 năm, VHM cũng giảm 29% và thị giá VRE giảm hơn 19%. Với phiên hồi phục mạnh, cổ đông nhóm Vingroup như vỡ òa sau quãng thời gian thị giá miệt mài tìm về đáy.

Cổ phiếu nhà Vingroup khởi sắc trở lại trong ngày mẫu VF 6 thuộc phân khúc SUV/CUV hạng B chính thức ra mắt thị trường Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến, mẫu xe sẽ được mở đặt cọc vào ngày 20/10 và bắt đầu bàn giao cho khách hàng vào tháng 11/2023. Điều này sẽ giúp củng cố thêm vào kết quả kinh doanh của VinFast Auto Ltd. (Nasdaq: VFS), công ty thành viên của Vingroup.

Trước đó, nhà sản xuất xe điện hàng đầu Việt Nam đã công bố kết quả báo cáo tài chính tự lập của quý 2/2023 kết thúc vào ngày 30/06/2023. Tổng doanh thu quý 2/2023 là 7.953 tỷ đồng, tăng 131% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 303% so với quý 1 trước đó, chủ yếu đến từ doanh thu bán ô tô điện. Kết quả, VinFast lỗ ròng 12.535 tỷ đồng. giảm 8% so với quý 2/2022 và giảm 11% so với quý 1 trước đó.

Trong quý 2, VinFast đã bàn giao 9.535 xe ô tô điện và 10.182 xe máy điện. Tính đến cuối quý 2, VinFast có 122 showroom cho ô tô điện trên toàn cầu và 245 showroom và xưởng dịch vụ cho xe máy điện.

Trên sàn Nasdaq, cổ phiếu VFS vừa bật tăng trong phiên giao dịch ngày 28/9 (giờ Mỹ) với mức tăng 11,94% lên 12,56 USD/cổ phiếu. Vốn hóa của VinFast hiện đạt hơn 29,2 tỷ USD.

Lợi nhuận của Vinhomes có thể vượt 55.000 tỷ đồng vào 2025

Về mảng bất động sản, Chứng khoán VNDirect trong báo cáo gần đây kỳ vọng các điều kiện thuận lợi hơn cho thị trường bất động sản sẽ hỗ trợ tốt hơn cho việc bán hàng của Vinhomes trong giai đoạn 2024 – 2025.

VNDirect đưa quan điểm thận trọng về triển vọng tiêu thụ của thị trường bất động sản trong thời gian còn lại của năm 2023, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất cho vay hiện tại vẫn chưa đủ hấp dẫn đối với phần đông người mua nhà, giá nhà trong phân khúc có nhu cầu ở thực vẫn cao do thiếu cung, việc cởi bỏ các nút thắt pháp lý cần thêm thời gian để tạo ra tác động thực tế lên thị trường.

Do đó, doanh thu của VHM được cho sẽ giảm tốc trong nửa cuối năm, sau đà tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa cuối 2022 và nửa đầu 2023. Doanh thu của VHM được dự báo sẽ đạt 105.900 tỷ đồng trong cả năm 2023, tương đương với mức tăng trưởng 70% so với năm 2022. Lợi nhuận ròng ước tính tăng 27%, đạt 36.500 tỷ đồng.

Bước sang giai đoạn 2024 – 2025, ước tính doanh thu bán trước của VHM sẽ đạt 103,2 nghìn tỷ đồng trong năm 2024 và 150,2 nghìn tỷ đồng trong năm 2025. VNDirect kỳ vọng môi trường lãi suất thấp hơn sẽ giúp VHM cải thiện biên lợi nhuận ròng, do đó chúng tôi dự báo lợi nhuận ròng của doanh nghiệp sẽ tăng trưởng lần lượt 14,6%/32,9% svck trong năm 2024-25, đạt 41,9 nghìn tỷ đồng và 55,7 nghìn tỷ đồng.

Đồng thời, các dự án nhà ở xã hội dự kiến được trong nửa cuối năm 2023 sẽ mang lại khoảng 2,2 nghìn tỷ đồng giá trị hợp đồng ký mới trong giai đoạn 2024-25.