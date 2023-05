Cổ phiếu HPG lên cao nhất 8 tháng

Trong phiên ngày 12/5, đã có 45,1 triệu cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát khớp lệnh thành công, tương ứng với giá trị 1.003 tỷ đồng. Đây cũng là cổ phiếu có thanh khoản dẫn đầu thị trường.

Dòng tiền tích cực cũng giúp giá cổ phiếu HPG tăng 2,8% lên 22.350 đồng/CP, mức cao nhất kể từ cuối tháng 9/2022. Nhờ đó cổ phiếu này đứng thứ ba trong danh sách những mã tác động tích cực nhất đến chỉ số chung.

Cổ phiếu HPG tăng tốt trong bối cảnh mới đây Tập đoàn Hòa Phát đã đề xuất đầu tư 4 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 120.000 tỷ đồng tại Khu kinh tế Nam Phú Yên (tỉnh Phú Yên) gồm: Dự án kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm; dự án cảng Bãi Gốc; khu liên hợp gang thép Hòa Phát tại khu công nghiệp Hòa Tâm và dự án khu thương mại - dịch vụ.

Bên cạnh đó, cổ phiếu này cũng đón nhận thông tin tích cực khi tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hòa Phát đánh giá giai đoạn khó khăn nhất với ngành thép đã qua, đồng thời cho biết tập đoàn này lỗ trong tháng 1 nhưng đã có lãi trở lại trong tháng 3.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2023, HPG ghi nhận doanh thu đạt 26.865 tỷ, giảm 39% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 383 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 8.206 tỷ so với cùng kỳ và đạt 5% kế hoạch năm.

Dù vậy, trong báo cáo mới cập nhật vừa được công bố, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng kết quả kinh doanh của Tập đoàn Hoà Phát sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, cụ thể là có thể lỗ trong quý 2/2023.

Theo VCBS, dù có lãi trong quý 1/2023 song biên lợi nhuận gộp của Hoà Phát chỉ đạt 6,3%. Nếu loại trừ khoản hoàn nhập hàng tồn kho giảm giá khoảng 948 tỷ đồng nhờ giá thép tăng thì doanh nghiệp này vẫn lỗ ròng khoảng 416 tỷ đồng.

Nhóm phân tích này lưu ý rủi ro lớn nhất với HPG là giá bán thép trong nước và quốc tế tiếp tục chứng kiến đà giảm trong thời gian tới. Ngoài ra, những nút thắt trong hành lang pháp lý làm ảnh hưởng tới thị trường bất động sản cùng với sự chậm chễ của nguồn vốn giải ngân đầu tư công có thể làm ảnh hưởng tới khả năng tiêu thụ thép của HPG.

Cho cả năm 2023, VCBS dự báo kết quả kinh doanh HPG sẽ tiếp tục giảm tốc. Doanh thu ước đạt 111.538 tỷ đồng, tương ứng giảm 21% so với cùng kỳ và tương ứng 74% mục tiêu. Lợi nhuận sau thuế ước giảm 18% xuống 7.284 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch ban lãnh đạo đề ra.