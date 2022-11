Cổ phiếu L14 tăng trần 5 phiên liên tiếp, Licogi 14 khẳng định không tác động vào giá

CTCP Licogi 14 (mã L14) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giải trình về việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 16-22/11. Theo đó, Licogi 14 cho biết, công ty vẫn hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định bình thường, không có biến động gì ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Việc cổ phiếu L14 tăng trần 5 phiên liên tiếp nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty.



“Cổ phiếu L14 được niêm yết và giao dịch minh bạch trên sàn HNX, các nhà đầu tư, các cổ đông quyết định đầu tư do có niềm tin vào doanh nghiệp, phụ thuộc vào tâm lý, cảm xúc trong từng giai đoạn, thời kỳ của thị trường, đồng thời sự can thiệp quyết liệt, điều hành linh hoạt, thích ứng về chính sách kinh tế vĩ mô và chính sách tín dụng tiền tệ của Chính phủ” – Văn bản nêu.

Licogi 14 cũng khẳng định không bao giờ có tác động làm biến động tăng, giảm cổ phiếu gì làm ảnh hưởng đến thị trường, lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và quyền lợi của nhà đầu tư . Công ty luôn công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Trên thị trường, sau 5 phiên trần liên tiếp, cổ phiếu L14 vẫn đang tiếp tục tăng mạnh phiên 23/11 và có thời điểm đã chạm trần trước khi tạm kết phiên sáng với mức tăng hơn 9,2%. So với đáy, thị giá L14 đã tăng gần 75% sau vài phiên nhưng vẫn chỉ bằng 1/10 thời điểm đạt đỉnh hồi giữa tháng 1 năm nay.

Trong bối cảnh cổ phiếu đang hồi mạnh, CTCP Đầu tư tài chính Licogi 14 (L14FI) đã đăng ký mua vào 200.000 cổ phiếu L14 với mục đích đầu tư tài chính. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh từ ngày 22/11 đến 21/12/2022. Trước giao dịch, L14FI không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu L14 nào.

L14FI là tổ chức có liên quan đến nhiều người nội bộ của Licogi 14 trong đó đáng chú ý nhất là ông Nguyễn Mạnh Tuấn, thành viên HĐQT Licogi 14 – người thường được giới đầu tư chứng khoán biết đến với cái tên “Nhà đầu tư 1970” hay “A7”.

Trong một diễn biến đáng chú ý gần đây, bà Nguyễn Thúy Ngư – chị gái ông Nguyễn Mạnh Tuấn đã đăng ký bán hơn 705.000 cổ phiếu L14 từ ngày 3/11 – 2/12. Trường hợp giao dịch này hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của bà Ngư tại L14 sẽ giảm xuống còn 2,69%.

Ngược lại, trong cùng khoảng thời gian trên, ông Phạm Gia Lý – Chủ tịch HĐQT Licogi 14 đã đăng ký mua thêm 500.000 cổ phiếu L14 để tăng tỷ lệ sở hữu theo hình thức khớp lệnh, thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của vị lãnh đạo này sẽ tăng lên gần 2,7 triệu cổ phiếu, tương đương 8,6% vốn điều lệ.

Về kết quả kinh doanh quý 3, Licogi 14 ghi nhận doanh thu thuần hơn 35 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, công ty lãi ròng 8,1 tỷ đồng quý 3/2022, giảm 8% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, Licogi 14 ghi nhận doanh thu thuần đạt 129 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng cao chủ yếu đến dự phòng giảm giá các khoản đầu tư đã khiến Licogi lỗ ròng 15,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ vẫn lãi hơn 39 tỷ đồng.