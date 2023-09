Cổ phiếu một công ty chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về quyết định đưa cổ phiếu cổ phiếu APS của CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (Chứng khoán Apec) vào diện kiểm soát từ ngày 25/9. Lý do là tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán bán niên quá hạn 30 ngày so với quy định.

Trước đó vào ngày 8/9, cổ phiếu APS đã bị HNX đưa vào diện cảnh báo do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán bán niên quá hạn 15 ngày so với quy định. Ngay sau đó, mã cổ phiếu này đã bị HNX bổ sung vào danh sách chứng khoán bị cắt margin.

Mới nhất, Chứng khoán Apec đã có giải trình về việc cổ phiếu rơi vào diện cảnh báo và biện pháp khắc phục. Theo đó, năm 2023, công ty có sự thay đổi về đơn vị kiểm toán. Vì vậy, đơn vị kiểm toán cần có thêm thời gian để thực hiện kiểm toán lại số dư đầu kỳ và phát sinh trong năm 2023. Đồng thời, công ty đang hoàn thiện thủ tục xin cấp phép thay đổi người đại diện theo pháp luật và đang đợi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) hướng dẫn và cho ý kiến về vấn đề này.

Về biện pháp khắc phục, Chứng khoán Apec cho biết công ty đã thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm tự lập. Ngày 22/8/2023, công ty đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY. Đơn vị kiểm toán đang trong quá trình soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm của công ty.

Sau khi đơn vị kiểm toán hoàn tất soát xét, Chứng khoán Apec sẽ công bố báo cáo tài chính theo quy định. Đồng thời, công ty mong muốn UBCKNN hỗ trợ, xem xét hồ sơ thay đổi cấp phép người đại diện theo pháp luật để công ty kịp thời công bố thông tin.

Theo báo cáo tài chính tự lập quý 2/2023, Chứng khoán Apec ghi nhận doanh thu hoạt động trong 6 tháng đầu năm đạt 360 tỷ đồng, tăng 127% so với cùng kỳ 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 46 tỷ đồng trong khi nửa đầu năm ngoái lỗ 304 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu APS hiện đang dừng ở mức 8.300 đồng/cp, tăng gần 50% so với mức thấp nhất kể từ đầu năm ghi nhận hồi giữa tháng 7. Tuy nhiên, mức thị giá này vẫn thấp hơn khoảng 40% so với thời điểm trước khi ông Nguyễn Đỗ Lăng cùng 5 bị can khác bị khởi tố vì tội “Thao túng thị trường chứng khoán” hồi cuối tháng 6.

Sau vụ việc trên, Chứng khoán Apec cũng đã miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Đỗ Lăng, đồng thời bổ nhiệm thay thế ông Nguyễn Đức Quân vào vị trí này kể từ ngày 9/8/2023.