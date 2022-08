Cổ phiếu một công ty giao nhận hàng hóa bị cắt margin do vi phạm về thuế

Trước đó, Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn có văn bản công bố thông tin theo quy định về việc đã nhận được quyết định xử phạt hành chính của Cục thuế TP HCM.

SCS là đơn vị giao nhận hàng hoá khá lớn ở TP HCM

Văn bản của Cục Thuế TP HCM nêu rõ công ty này vi phạm hành chính là khai sai, dẫn đến thiếu số thuế phải nộp theo quy định tại Luật Quản lý thuế. Công ty sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để kê khai thuế giá trị gia tăng được khấu trừ vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế.



Hành vi trên đã vi phạm Nghị định 129. Theo đó, SCS bị xử phạt hành chính với mức hơn 64,28 triệu đồng; phạt vi phạm, buộc phải truy thu thuế hơn 234,64 triệu đồng.

SCS cũng vừa giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2021. Theo đó, công ty cho rằng lợi nhuận 6 tháng tăng do sản lượng quốc tế tăng mạnh so với cùng kỳ, cộng với công ty quản lý dòng tiền tốt nên doanh thu tài chính tăng 60%, đồng thời cắt giảm chi phí tốt nên lợi nhuận tăng…

Thuộc cổ phiếu lợi nhuận tốt, đóng cửa phiên giao dịch 29-8, SCS đã giảm 800 đồng, xuống còn 84.000 đồng/cổ phiếu.