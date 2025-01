Cổ phiếu một doanh nghiệp "tím lịm" lập đỉnh lịch sử sau khi báo lãi quý cao nhất 10 năm

CTCP Cao su Tây Ninh (mã: TRC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2024 với doanh thu thuần đạt gần 296 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí giá vốn tăng ít hơn mức tăng doanh thu giúp Cao su Tây Ninh lãi gộp gần 149 tỷ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ.

Khấu trừ các khoản chi phí, TRC ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 4 đạt 128 tỷ đồng, tăng 154% so với cùng kỳ. Đây cũng là khoản lợi nhuận tính theo quý cao nhất trong vòng hơn 10 năm qua (kể từ quý 3/2012).

Theo văn bản giải trình, TRC cho biết do giá bán bình quân mủ cao su tăng ở cả công ty mẹ - CTCP Cao su Tây Ninh và công ty con – Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS (Campuchia) dẫn đến lợi nhuận từ HĐKD mủ cao su tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, giá bán bình quân mủ cao su tăng trong quý 4/2024 đạt 52,03 triệu đồng/tấn, tăng gần 57% so với cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế cả năm 2024, doanh nghiệp này báo doanh thu đạt 753 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 221 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng lần lượt 34% và 228% so với cùng kỳ 2023.

Trước kết quả kinh doanh tích cực, cổ phiếu TRC trên sàn chứng khoán cũng tăng phi mã. Thị giá nhanh chóng lập đỉnh lịch sử sau 2 phiên tăng trần liên tiếp, chốt phiên 20/1 tại mốc 62.700 đồng/cp.