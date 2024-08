Cổ phiếu NAB tăng mạnh sau khi vào rổ MSCI Frontier Market Index

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/8, cổ phiếu NAB tăng hết biên độ lên 16.200 đồng/cổ phiếu. Với giá trị giao dịch đạt 94 tỷ đồng, thanh khoản đạt hơn 6 triệu đơn vị, tăng gấp gần 3 lần so với trung bình.



Đà tăng tiếp tục được duy trì, đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/8, cổ phiếu NAB tăng 3,09% lên mức 16.700 đồng/cổ phiếu thiết lập mức giá cao kỷ lục của cổ phiếu này kể từ khi niêm yết. Các phiên tiếp theo của tuần vừa qua, thị giá cổ phiếu của ngân hàng này tiếp tục giữ đà tích cực.

Với đà tăng vô cùng ấn tượng, vốn hóa thị trường của Nam A Bank lần đầu tiên vượt mốc 22.000 tỷ đồng.

Diễn biến này xảy ra ngay sau khi MSCI công bố kết quả cơ cấu quý III, theo đó rổ chỉ số MSCI Frontier Market Index đã thêm 7 cổ phiếu và loại 4 cổ phiếu. Các cổ phiếu được thêm vào có 2 cái tên đến từ Việt Nam, trong đó có tân binh NAB của Nam A Bank mới chào sàn HoSE hồi đầu năm nay.

NAB tăng trần được hỗ trợ thông tin vào rổ MSCI Frontier Market Index, mặc dù cổ phiếu chỉ mới lên sàn HoSE cuối quý I/2024, điều này chứng tỏ độ tín nhiệm cao của NAB trên thị trường.

Bên cạnh đó, Nam A Bank đã có sự cải thiện về thứ hạng, vượt qua một số ngân hàng khi ROE tăng 1,9 điểm %, lên 20,7% vào cuối quý II, lọt top 10 ngân hàng có ROE cao nhất nửa đầu 2024, điều này cho thấy hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng tăng lên đáng kể.

NAB đang được giao dịch với mức định giá khoảng 1x P/B. Mức định giá này thấp hơn khoảng 20% so với trung bình các ngân hàng có cùng quy mô đang được niêm yết trên sàn, và tương đương với định giá của một số ngân hàng như OCB hay MSB. BSC đánh giá NAB đang được định giá tương đối thấp, trong khi ngân hàng vẫn còn nhiều tiềm năng tăng trưởng trong thời gian tới, nhờ vào việc tái cấu trúc danh mục khách hàng, mở rộng sang nhóm khách hàng cá nhân,… Bên cạnh đó, Nam A Bank là một trong số ít các ngân hàng vẫn còn rất nhiều room khối ngoại và chưa có nhà đầu tư chiến lược nào. Đây có thể là yếu tố giúp NAB trở nên tiềm năng hơn trong mắt các nhà đầu tư tổ chức, đặc biệt là các quỹ nước ngoài.

Theo báo cáo kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024, lợi nhuận trước thuế Nam A Bank đạt 2.217 tỷ đồng, tăng 45,4% so với cùng kỳ năm 2023. Tính đến ngày 30/6/2024, tổng tài sản Nam A Bank đạt quy mô hơn 228.000 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Nguồn vốn huy động từ dân cư và tổ chức kinh tế tăng trưởng tốt đạt gần 173.000 tỷ đồng, tăng hơn 9,4% so cùng kỳ năm 2023; dư nợ cho vay khách hàng tăng trưởng phù hợp với hạn mức tăng trưởng tín dụng do NHNN cấp phép, đạt gần 157.000 nghìn tỷ đồng, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Đáng chú ý, đây là quý thứ 2 liên tiếp Nam A Bank ghi nhận kết quả lợi nhuận đạt trên 1.000 tỷ đồng/quý. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 834 tỷ đồng, tương ứng tăng 27% so với cùng kỳ năm 2023.

Với kết quả kinh doanh ấn tượng và gia nhập vào rổ MSCI Frontier Market Index, cổ phiếu NAB đang cho thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, tín hiệu tích cực thu hút sự quan tâm từ các quỹ đầu tư, tăng khả năng thanh khoản, giá trị cổ phiếu, đồng thời nâng cao uy tín và khả năng tiếp cận vốn từ các nhà đầu tư quốc tế.