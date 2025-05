Vì sao 3 anh em Tập đoàn Tân Thành Đô muốn chia tay Saigon Bus?

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố một loạt thông tin thoái vốn của 3 cổ đông lớn tại Công ty CP Xe khách Sài Gòn (Saigon Bus, mã chứng khoán: BSG).

Cụ thể, Công ty CP Tập đoàn Tân Thành Đô, tổ chức liên quan đến ông Trần Ngọc Dân, Ủy viên HĐQT Saigon Bus đã đăng ký bán toàn bộ 14,4 triệu cổ phiếu BSG (tương đương 24,05%) nhằm phục vụ nhu cầu tài chính đầu tư mở rộng kinh doanh.

Tại Tân Thành Đô, ông Dân giữ chức Chủ tịch HĐQT. Cùng với đó, 2 người em rể ông Dân là ông Phạm Anh Hưng và ông Nguyễn Văn Thành cũng đồng loạt đăng ký bán sạch cổ phiếu BSG đang nắm giữ, lần lượt 9 triệu (15%) và 4,5 triệu (7,5%) đơn vị với mục đích nhu cầu tài chính cá nhân.

Như vậy, tổng cộng số cổ phiếu BSG mà 3 người này đăng ký bán ra là 27,9 triệu đơn vị (gần 47% vốn). Các giao dịch nêu trên dự kiến diễn ra từ ngày 16-5 đến 13-6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Nếu thương vụ này thành công, cơ cấu cổ đông của Saigon Bus sẽ có sự thay đổi đáng kể. Hiện nay, Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (SAMCO) đang là cổ đông lớn nhất tại doanh nghiệp này khi nắm giữ 49% vốn.

Sau thông tin các cổ đông lớn thoái sạch vốn, cổ phiếu BSG kết phiên 15-5 đã giảm mạnh (hơn 12,5%), xuống còn 12.500 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, tổng giá trị lô cổ phiếu trên ước tính hơn 348 tỉ đồng.

Tình hình kinh doanh của Saigon Bus đang tăng trưởng mạnh trở lại nhưng đến quý I/2025 lại làm ăn sa sút

Theo ghi nhận, động thái thoái vốn đồng loạt của 3 cổ đông lớn diễn ra ngay sau khi Saigon Bus công bố báo cáo tài chính quý I/2025 với những con số không mấy khả quan.

Cụ thể, kết thúc quý I, doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu thuần hơn 111 tỉ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, sau khi trừ thêm các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp này chỉ còn 1,5 tỉ đồng, giảm hơn 84% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối quý I, danh mục tiền và các khoản tương đương tiền của Saigon Bus cũng giảm mạnh, hơn 36% so với đầu năm 2025, xuống 70,7 tỉ đồng.

Trong khi đó, những năm gần đây, doanh nghiệp này đã bắt đầu làm ăn có lãi trở lại và lợi nhuận liên tiếp lập đỉnh vào năm 2023 và 2024 sau giai đoạn làm ăn thua lỗ nặng (từ năm 2018 - 2021).

Đáng chú ý, trong năm 2025, Saigon Bus đặt kế hoạch kinh doanh đi lùi với doanh thu dự kiến gần 563 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 16 tỉ đồng, lần lượt giảm 11% và 64% so với năm 2024.

Như vậy, kết thúc quý I/2025, Saigon Bus mới chỉ hoàn thành gần 20% mục tiêu doanh thu và hơn 9% mục tiêu lợi nhuận năm.

Công ty CP Xe khách Sài Gòn là công ty được hình thành thông qua quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty TNHH MTV Xe khách Sài Gòn với ngành nghề kinh doanh vận tải hành khách công bằng ô tô, theo hợp đồng, tuyến cố định...