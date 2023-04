Cổ phiếu Nhà khang Điền (KDH) tăng mạnh, quỹ thành viên thuộc VinaCapital tranh thủ thoái sạch vốn

VOF Investment Limited vừa thông báo đã hoàn tất bán ra toàn bộ 4,35 triệu cổ phiếu KDH của CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 6/4 đến 10/4/2023.

Sau giao dịch, quỹ ngoại này đã không còn là cổ đông tại Nhà Khang Điền. Ước tính tại mức thị giá trung bình trong khoảng thời gian diễn ra giao dịch, VOF có thể thu về khoảng hơn 120 tỷ đồng cho giao dịch lần này.

Trước đó, VOF chi khoảng 200 tỷ đồng để mua thoả thuận 10 triệu cổ phiếu KDH trong khoảng thời gian từ 31/10 đến 8/11/2022 – giai đoạn cổ phiếu này vẫn đang miệt mài dò đáy. Chỉ sau đó khoảng 1 tháng, quỹ ngoại này đã nhanh chóng đánh tiếng thoái toàn bộ vốn. Dù vậy, phải đến lần thứ 3 đăng ký, VOF mới bán hết số cổ phiếu trên.

Động thái thoái vốn của VOF diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu KDH đang điều chỉnh sau nhịp tăng mạnh từ đầu tháng 3. Chỉ trong khoảng một tháng, cổ phiếu này đã tăng hơn 20% thị giá. Dù vậy, ngay sau khi VOF bán sạch cổ phiếu, KDH lại có 2 phiên tăng điểm liên tiếp qua đó leo lên mức 29.850 đồng/cp, cao nhất trong gần 4 tháng kể từ giữa tháng 12 năm ngoái.

Mới đây, Nhà Khang Điền đã công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến tổ chức ngày 26/4. Tại Đại hội, công ty sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu 3.100 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.000 tỷ đồng, giảm 9,3% so với thực hiện trong năm 2022.

Năm 2022 trước đó, Nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu đạt 2.912 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1.103 tỷ đồng, giảm 8% so với thực hiện trong năm 2021, và lần lượt hoàn thành 73% kế hoạch doanh thu, hoàn thành 79% kế hoạch lợi nhuận. Đây cũng là năm đầu tiên kể từ 2014 KDH đứt nhịp tăng trưởng lợi nhuận so với năm liền trước.

Về cổ tức, Nhà Khang Điền sẽ trình cổ đông kế hoạch trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% và bước sang năm 2023, cổ tức dự kiến 10%. Trước đó, công ty đã chia cổ tức cho 2 năm 2020 và 2021 đều với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu. Như vậy, 3 năm liên tiếp, doanh nghiệp bất động sản này trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông.

Ngoài ra, Nhà Khang Điền sẽ trình cổ đông kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Theo đó, công ty dự kiến phát hành 10,8 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng 1,5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá ưu đãi 12.500 đồng/cổ phiếu để huy động 135 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong năm 2023. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ khi kết thúc đợt chào bán.

Về kế hoạch huy động vốn, Nhà Khang Điền thông báo sẽ không tiếp tục triển khai phương án niêm yết trái phiếu với trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2022. Công ty cho biết do cấu trúc tài chính và hoạt động kinh doanh nên công ty không còn nhu cầu phát hành trái phiếu ra công chúng.