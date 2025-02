Cổ phiếu Novaland tăng vọt lên cao nhất từ đầu năm, hơn 20 triệu cổ phiếu được "sang tay", điều gì đang diễn ra?

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu Novaland (mã: NVL) nằm top những cổ phiếu tăng mạnh nhất trong nhóm bất động sản kết phiên 28/2. Đáng chú ý, có thời điểm NVL tăng kịch trần trong phiên trước khi đà tăng co hẹp đôi chút.

Đóng cửa, thị giá NVL tăng +4,95% so với phiên trước đẩy leo lên 10.600 đồng/cp, mức giá cao nhất từ đầu năm. Thanh khoản được đẩy lên cao đột biến với hơn 20 triệu cổ phiếu khớp lệnh, nằm trong top 5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất phiên. Vốn hóa thị trường theo đó đạt mốc gần 20.700 tỷ đồng.

Dù vậy, đà tăng vẫn chưa “thấm” vào đâu so với cú trượt chân trước đây của cổ phiếu bất động sản này. Thị giá NVL còn thấp hơn gần 40% so với thời điểm cách đây 1 năm, thậm chí nếu so với đỉnh lịch sử hồi năm 2021, NVL thấp hơn tới 90% giá trị.

Diễn biến khởi sắc của cổ phiếu NVL đến sau thông tin kế hoạch kinh doanh năm 2025 đột phá được công bố với doanh thu thuần từ bàn giao bất động sản là 21.000 tỷ đồng (tăng 153% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.400 tỷ đồng (năm 2024 lỗ 4.300 tỷ).

Novaland dự kiến sẽ bàn giao hơn 3.000 sản phẩm, trong đó NovaWorld Phan Thiết sẽ đóng góp 31%, Aqua City đóng góp 27%, NovaWorld Hồ Tràm đóng góp 19% và các dự án tại TP. HCM đóng góp 23%. Công ty đặt kế hoạch bàn giao 12.500 căn trong năm 2026 và 6.900 căn trong năm 2027.

Nguồn vốn xây dựng chủ yếu đến từ giải ngân thêm từ tổ chức tín dụng và tiền thu từ các căn đã bán.

Thông tin từ cuộc họp với nhà đầu tư trực tuyến, Chứng khoán Vietcap cho biết dự kiến mở bán 2 dự án mới tại TP. HCM bao gồm Park Avenue và Palm City (cao tầng). Ban lãnh đạo dự kiến sẽ có giấy phép xây dựng cho 2 dự án này lần lượt vào tháng 3 và tháng 6/2025, với kế hoạch mở bán vào quý 2 và quý 3/2025.

Về tình trạng pháp lý của các dự án chính, Ban lãnh đạo dự kiến Aqua City, NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Hồ Tràm sẽ được phê duyệt các bước pháp lý vào quý 2/2025.

Trong đó, Aqua City sẽ được điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500. NovaWorld Phan Thiết sẽ đóng tiền sử dụng đất một lần và cấp phép xây dựng cho một số phân khu. NovaWorld Hồ Tràm sẽ được hoàn tất phê duyệt các dự án thành phần như Bình Châu Onsen, Happy Beach và Long Island.

Về dự án Lakeview City và Water Bay (TP. HCM), 2 dự án này nằm trong Nghị quyết 170/2024 (có hiệu lực từ ngày 01/04/2025) về Cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.

Novaland đang chờ hướng dẫn chi tiết hơn để giải quyết các vấn đề pháp lý của dự án.

Riêng đối với Lakeview City, nghị quyết đưa ra phương án về xác định tiền sử dụng đất (LURF) của dự án, trong đó mức LURF hơn 5,1 nghìn tỷ đồng trước đó được Cục Thuế TP. HCM thông báo rất có thể được xác định lại, có thể giúp Novaland hoàn nhập một phần khoản dự phòng mà kiểm toán viên đã yêu cầu trích lập trong BCTC soát xét bán niên 2024.

Theo ban lãnh đạo, số tiền cần thu còn lại (dựa trên tổng số căn đã bán) vào khoảng 98 nghìn tỷ đồng (trong đó Aqua City chiếm 64%). Ban lãnh đạo dự kiến sẽ thu 13,7 nghìn tỷ đồng vào năm 2025, phần lớn sẽ thu trong năm 2026 và phần còn lại thu vào năm 2027.

Vietcap ghi nhận có tiến triển pháp lý ban đầu tại các dự án trọng điểm và các ngân hàng trong nước tiếp tục hỗ trợ giải ngân các khoản vay mới để Novaland tiếp tục công tác xây dựng.

Vietcap kỳ vọng Novaland sẽ tiếp tục tậptrung vào (1) tái cơ cấu nợ vay bao gồm đàm phán với chủ nợ trái phiếu để gia hạn thời gian đáohạn/hoán đổi tài sản và (2) giải quyết từng bước các vấn đề về pháp lý và xây dựng để bắt đầubàn giao (căn đã bán) cho khách hàng.