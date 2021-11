Cổ phiếu tăng nóng đưa loạt doanh nghiệp bất động sản gia nhập câu lạc bộ tỷ USD: Từ DIG, KDH, KBC… và mới nhất là NLG

Cổ phiếu tăng phi mã từ đầu năm lần lượt đưa nhiều tên tuổi bất động sản trên sàn gia nhập nhóm doanh nghiệp vốn hoá tỷ USD, bao gồm DIC Corp (DIG), Kinh Bắc (KBC), Khang Điền (KDH), Idico (IDC)…và mới nhất có Nam Long (NLG).



Trong đó, đầu tiên phải kể đến DIG với mức tăng gấp 3 lần thị giá, từ mức 20.000 đồng/cp lên hơn 59.400 đồng/cp tính đến hiện tại. Vốn hoá Công ty theo đó đang vào mức 33.458 tỷ đồng, tương đương 1,5 tỷ USD.



Đà tăng thị giá diễn ra trong bối cảnh Công ty phát hành lượng lớn cổ phần nhằm bổ sung vốn kinh doanh. Đầu tháng 10, DIG đã hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ 75 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cp, huy động 1.500 tỷ đồng đầu tư vào Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu. Trong đó, 2 tổ chức tham gia có Chứng khoán Liên Việt mua 2 triệu cổ phiếu và Đầu tư Phát triển Thiên Tân mua 38 triệu đơn vị, chiếm 50,7% tổng phát hành.

Riêng Đầu tư Phát triển Thiên Tân, song song với việc mua cổ phiếu phát hành mới, cổ đông lớn này ngược lại liên tục bán cổ phiếu DIG hiện có trên sàn trong con sóng tăng giá mạnh mẽ.

Dù giá cổ phiếu tăng nóng, tình hình kinh doanh của Công ty lại không tương xứng khi quý 3/2021, DIG công bố lợi nhuận giảm mạnh 44%. Luỹ kế 9 tháng, LNST doanh nghiệp đạt 139 tỷ đồng, chỉ mới thực hiện được 9% chỉ tiêu cả năm.

Câu chuyện tương tự tại KBC, cổ phiếu cũng tăng giá mạnh mẽ từ mức 20.000 đồng/cp hồi đầu năm lên hơn 50.000 đồng/cp, tức tăng 150% và đưa vốn hoá Công ty chạm mức 29.340 tỷ đồng.

Trong đó, đà tăng đi cùng với kế hoạch phát hành 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tổng tiền thu về vào mức 3.401 tỷ đồng.

Dù cổ phiếu tăng mạnh, KBC thậm chí thua lỗ hơn 59 tỷ đồng trong quý 3 năm nay. Trong kỳ, doanh thu KBC có tăng trưởng, song áp lực chi phí lãi vay lớn "ăn mòn" lợi nhuận. Công ty cũng liên tục huy động huy động trái phiếu với giá trị hàng ngàn tỷ đồng thời gian qua.

Hay Khang Điền (KDH), cổ phiếu cũng chứng kiến đà tăng gấp đôi lên 50.000 đồng/cp, vốn hoá doanh nghiệp trên thị trường tương ứng vượt mức tỷ USD với 32.000 tỷ đồng. Dù vậy, tình hình kinh doanh quý 3 cũng không mấy sáng sủa khi lợi nhuận giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.

Tân binh còn cón Idico (IDC)… cùng với các "anh cả" còn lại của ngành như VinHomes, VEFAC (công ty con của VinGroup), VinGroup, Phát Đạt.

Trong động thái mới nhất, Nam Long chính thức gia nhập câu lạc bộ tỷ USD khi cổ phiếu liên tục phá đỉnh. Tính từ đầu năm, NLG đã tăng trưởng 107% và vượt mức 60.000 đồng/cp. Trong kỳ, NLG cũng thực hiện phát hành 60 triệu cổ phiếu, thu về khoảng 2.000 tỷ đồng thực hiện kế hoạch M&A dự án.

Khép lại quý 3/2021, doanh thu NLG cũng sụt giảm 78% so với cùng kỳ, chủ yếu do thiếu hoạt động bàn giao bất động sản. Dù vậy, LNST Công ty vẫn tăng 813% so với cùng kỳ do ghi nhận khoản lãi tài chính 361 tỷ đồng từ hợp nhất dự án Southgate.

Được biết, quý 3 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều chủ đầu tư đã không thể tổ chức các sự kiện bán hàng cho nhiều dự án. NLG theo đó đã tạm hoãn việc mở bán dự án Mizuki và bàn giao sản phẩm của dự án Akari. Theo kế hoạch sang quý 4, NLG dự kiến sẽ tiếp tục bán 4 dự án, trong đó dự án có giá trị nhất là dự án Izumi, gồm 275 căn nhà phố/biệt thự có giá trị khoảng 2.000 tỷ đồng trong tháng 11. Ước tính bởi SSI Research, doanh số năm 2021 của NLG sẽ đạt khoảng 9.000 tỷ đồng.

Hiện, cả nước nói chung và các tỉnh phía nam (bao gồm Tp.HCM) nói riêng đã và đang bước vào giai đoạn bình thường mới. Điều này mang lại kỳ vọng tăng trưởng mới cho nền kinh tế và đặc biệt ngành bất động sản khi thị trường bắt đầu hoạt động trở lại.

Riêng NLG, chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên năm nay, với những nền tảng sẵn có, Công ty kỳ vọng đạt doanh thu 45.017 tỷ đồng vào năm 2023. Trong đó, bên cạnh phân khúc cốt lõi là thị trường bất động sản nhà ở vừa túi tiền, NLG sẽ mở rộng sang Khu đô thị tích hợp, mục tiêu phát triển thành doanh nghiệp bất động sản tích hợp quy mô 3,3 tỷ USD đến năm 2030.