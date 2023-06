Cổ phiếu thị giá cao nhất nhóm FLC bị hủy niêm yết bắt buộc

Trong thông báo mới nhất, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) đã có công văn về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu GAB của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoảng & Quản lý tài sản FLC .

Theo văn bản HoSE, GAB đang thuộc diện chứng khoán bị đình chỉ giao dịch do chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bản niên năm 2022 quá 6 tháng so với thời hạn quy định, đồng thời cổ phiếu GAB đang thuộc diện kiểm soát do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Đến nay, GAB chưa khắc phục được nguyên nhân đưa chứng khoán vào diện đình chỉ giao dịch và diện kiểm soát. Căn cứ quy định tại điểm o khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 : “a) Tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, không hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Sở giao dịch chứng khoản và các trường hợp khác mà Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư" và căn cứ ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, HoSE quyết định sẽ thực hiện hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu GAB.

Như vậy, gần 15 triệu cổ phiếu GAB sẽ bị hủy niêm yết trên HOSE.

Trước khi bị “tuýt còi”, cổ phiếu GAB từng có đợt tăng mạnh trong khoảng tháng 1/2023. Thị giá trước khi bị đình chỉ giao dịch đã leo lên ngưỡng 196.400 đồng/cp – mức giá cao nhất trong nhóm cổ phiếu “họ” FLC.

Trước đó, HoSE cũng vừa thông báo về huỷ bỏ niêm yết bắt buộc đối với CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (mã AMD) với cùng nguyên nhân là vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin. Trên sàn, không còn mã cổ phiếu nào thuộc “họ” FLC đang giao dịch, FLC, ROS, HAI, AMD và GAB bị hủy niêm yết trong khi ART và KLF bị đình chỉ.