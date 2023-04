Cổ phiếu từng bị thao túng vừa có chuỗi 5 phiên liên tiếp kịch trần, tân Chủ tịch đang “chăm chỉ” gom thêm cổ phần

Tuần cuối cùng của tháng 3, cổ phiếu TGG của CTCP Louis Capital gây xôn xao khi “nhuộm màu tím” trong toàn bộ 5 phiên giao dịch, đóng cửa ngày 31/3 tại mức 4.710 đồng/cp, tương ứng tăng hơn 42% chỉ sau 6 phiên. Đi kèm với sự khởi sắc về giá, khối lượng khớp lệnh cũng tăng mạnh, lên mức gần 900.000 đơn vị/phiên, thậm chí có thời điểm TGG ghi nhận dư mua giá trần hàng trăm nghìn đơn vị nhưng không có lệnh bán đối ứng.

Thực tế, dù thị trường chung vừa có chuỗi tăng 9 phiên liên tiếp, song biên độ tăng đều không quá 1%, giao dịch ảm đạm khi thanh khoản khớp lệnh bình quân trên HoSE chỉ đạt 7.500 tỷ đồng/phiên. Do đó, đà tăng của TGG đưa cổ phiếu này vượt mặt tất cả để trở thành mã chứng khoán tăng tốt nhất trong tuần qua. Sự bứt phá diễn ra ngay khi cổ phiếu TGG vẫn đang trong diện kiểm soát của HoSE kể từ tháng 6/2021 với lý do "xét thấy là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư".

Sau chuỗi tăng "nóng", TGG cũng đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE), giải trình về việc cổ phiếu tăng trần liên tiếp. Theo công ty, ĐHĐCĐ bất thường 2023 vừa qua đã bầu ra HĐQT, BKS mới và có sự thay đổi trong định hướng kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, giá cổ phiếu TGG tăng trần do cung cầu của thị trường, quyết định mua bán cổ phiếu do các nhà đầu tư và nằm ngoài sự kiểm soát của Công ty. TGG khẳng định không có sự tác động đến giá giao dịch trên thị trường.

Tuy nhiên trong quá khứ, TGG gặp phải “tai tiếng” dưới thời ông Đỗ Thành Nhân liên quan tới thao túng giá cổ phiếu. Cụ thể, ngày 20/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan. Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định, từ ngày 4/1/2021 đến ngày 6/10/2021 là thời điểm các đối tượng thực hiện các hành vi mua bán chéo, chốt giá ATC... tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu TGG và BII, khoản thu lời bất chính, trái pháp luật từ hành vi thao túng giá đối với cổ phiếu TGG và BII của nhóm Đỗ Thành Nhân là 153,8 tỷ đồng. Trong đó, với mã TGG, nhóm tài khoản chứng khoán của Đỗ Thành Nhân đã thu lời 90,7 tỷ đồng.

Tình hình kinh doanh của TGG dần lao dốc sau đó. Doanh thu cả năm 2022 đạt 577 tỷ đồng, giảm 28% và lỗ sau thuế 37 tỷ đồng

Tân Chủ tịch 8X đang chăm chỉ gom thêm cổ phiếu

TGG đang trong công cuộc cải tổ sau biến cố lớn. Trong cuộc họp ĐHĐCĐ cuối tháng 3 vừa qua, các cổ đông TGG đã thông qua việc đổi tên Công ty từ CTCP Louis Capital thành CTCP The Golden Group, khác với tài liệu trình đại hội trước đó, công ty dự kiến đổi tên công ty thành CTCP TGG.

Cổ đông TGG cũng đã thông qua miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS, kèm theo là bầu thay thế 4 nhân sự vào HĐQT gồm ông Võ Kim Nguyên, ông Lý Thanh Nhã, ông Nguyễn Thomas Thanh và ông Ngô Quang Tuấn và 3 nhân sự vào BKS gồm ông Cao Việt Bách, ông Nguyễn Kiên Giang và ông Đỗ Mạnh Hùng.

Sau đó, ông Ngô Quang Tuấn đã được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị TGG nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 27/3/2023. Theo sơ yếu lý lịch công bố trước đó, ông Ngô Quang Tuấn sinh năm 1982 tại Hà Nội, trình độ chuyên môn là Cử nhân kinh tế.

Đáng chú ý, trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch, ông Tuấn vừa trở thành cổ đông lớn tại TGG kể từ cuối tháng 12/2022, sau đó tiếp tục gia tăng sở hữu, hiện nắm giữ gần 2,6 triệu đơn vị tương ứng 9,34% vốn điều lệ. Ở động thái mới nhất, vị Chủ tịch này tiếp tục đăng ký mua thêm 350 nghìn cổ phiếu TGG nhằm mục đích gia tăng tỷ lệ sở hữu, giao dịch dự kiến từ 4/4 đến 2/5 theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn. Sau giao dịch, ông Tuấn dự kiến nắm 2,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 10,62% vốn.