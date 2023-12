Cổ phiếu từng được “thổi giá” tăng 6.000% chính thức bị huỷ niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa thông báo quyết định về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu TGG của CTCP The Golden Group. Theo đó, gần 27,3 triệu cổ phiếu TGG sẽ bị hủy niêm yết kể từ ngày 18/12 do công ty vi phạm nghiêm trọng quy định về công bố thông tin.

Hồi đầu tháng 11, HoSE có văn bản cảnh báo về khả năng hủy niêm yết với cổ phiếu TGG khi mã đang trong các diện theo dõi vi phạm đình chỉ giao dịch và kiểm tra.

Trước đó vào ngày 11/9, cổ phiếu TGG bị đình chỉ giao dịch do tổ chức niêm yết vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch. Đến nay, công ty vẫn chưa công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023.

The Golden Group được đổi tên từ CTCP Louis Capital, thuộc hệ sinh thái Louis Holdings. TGG là một trong những cổ phiếu từng bị ông Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch HĐQT Louis Holdings thao túng. Cổ phiếu này từng được "thổi giá" tăng 6.000% từ mức 1.200 đồng/cp lên 74.800 đồng vào tháng 9/2021. Sau khi ông Nhân bị bắt, TGG và hàng loạt cổ phiếu trong "hệ sinh thái Louis" đã lao dốc không phanh. Trong đó, BII của Louis Land cũng đã bị huỷ niêm yết.

The Golden Group trước đây hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, mua bán nợ, nông sản. Những năm gần đây, nguồn thu chủ yếu của công ty đến từ việc bán hàng hoá như gạo, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu ngành điện... Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 lần 2, cổ đông The Golden Group nhất trí với phương án chuyển hướng kinh doanh của công ty sang ngành dược.

Năm 2023, The Golden Group đặt mục tiêu 100 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, giảm 83% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉtiêu lợi nhuận sau thuế là 8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 37 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm, doanh thu chỉ đạt gần 3 tỷ đồng, "bốc hơi" 99,5% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp này lỗ ròng 21 tỷ đồng và còn cách rất xa mục tiêu có lãi năm nay.