Cổ phiếu Vietnam Airlines đã thoát hiểm

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa có quyết định về việc đưa cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - mã chứng khoán: HVN) ra khỏi diện cảnh báo , từ ngày 26/12.

Lý do HoSE đưa ra là Vietnam Airlines đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 16/12, khắc phục được nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định.

Trước đó, HVN bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 11/7 do chưa họp đại hội đồng cổ đông thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2022, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định. Thời điểm đó, Vietnam Airlines chưa thể tổ chức đại hội đồng cổ đông do chưa hoàn thiện báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 26/12.

Theo giải trình của đơn vị này, báo cáo tài chính hằng năm là một phần trong bộ tài liệu báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên và cũng là một trong các nội dung được thảo luận, thông qua tại đại hội.

Dù đã thoát khỏi diện cảnh báo , nhưng hơn 2 tỷ cổ phiếu HVN vẫn đang đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết khi vi phạm cả 3 điều kiện, gồm kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục, tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp, vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét.

Tại phiên họp đại hội cổ đông thường niên diễn ra mới đây, một số cổ đông đặt câu hỏi về việc Vietnam Airlines đã thua lỗ 3 năm liên tiếp, âm vốn chủ sở hữu, liệu cổ phiếu HVN có bị hủy niêm yết?

Trả lời cổ đông, Kế toán trưởng Trần Thanh Hiền cho biết tình huống của Vietnam Airlines rất đặc biệt. Trước đại dịch COVID-19, Vietnam Airlines là một trong những doanh nghiệp có vốn hóa lớn, khả năng sinh lời và tài chính lành mạnh trên sàn HoSE. Tuy nhiên, đại dịch có ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu và hàng không, đây là tình huống rất khách quan.

“Tôi tin tưởng rằng các cơ quan Nhà nước, cơ quan liên quan sẽ nghiên cứu, đánh giá các yếu tố trên một cách khách quan, cẩn trọng. Chúng tôi kỳ vọng rằng cổ phiếu HVN vẫn được duy trì trên sàn chứng khoán”, ông Hiền nói.

Quý III, doanh thu thuần của Vietnam Airlines tăng 2.413 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng hơn 11% đạt mức 23.569 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn cũng ở mức cao 22.329 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp còn 1.240 tỷ đồng. Các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng đều cao hơn so với cùng kỳ năm trước, lần lượt là 1.370 tỷ đồng và 542 tỷ đồng.

Khấu trừ đi các khoản thuế phí, Vietnam Airlines báo lỗ sau thuế quý III lên đến 2.203 tỷ đồng. Tuy vậy khoản lỗ này đã có cải thiện so với con số lỗ 2.546 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý III, Vietnam Airlines cho biết, lỗ sau thuế quý III giảm mạnh do giảm lỗ của doanh nghiệp vận tải và các công ty con kinh doanh có lãi so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của HVN đạt 68.089 tỷ đồng, tăng 32 % so với cùng kỳ năm trước. Lỗ sau thuế giảm hơn một nửa, ở mức 3.534 tỷ đồng.

Cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland cũng ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 3/11.

Trước đó, HoSE cũng ra quyết định đưa cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 3/11. Lý do là các tổ chức niêm yết đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo căn cứ theo quy định.

Ngay khi thông tin được công bố, cổ phiếu NVL đã bật tăng hết biên độ, lên 14.000 đồng/cổ phiếu. Hiện nay, cổ phiếu NVL đang giao dịch quanh mức 16.600 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu NVL bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 25/4 do doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 15 ngày so với thời hạn theo quy định.

Trong một diễn biến khác, từ giữa tháng 9, HoSE đã có quyết định đưa 7 cổ phiếu vào diện cảnh báo. Cụ thể, 4 mã cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 21/9, gồm cổ phiếu VMD của Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex, cổ phiếu SJF của Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương, cổ phiếu DAG của Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á, cổ phiếu LEC của Công ty CP Bất động sản Điện lực miền Trung. Cổ phiếu của các công ty trên bị đưa vào diện cảnh báo do chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét quá 15 ngày so với quy định.

Cổ phiếu VMD của Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 21/9.

Với lý do tương tự, cổ phiếu POM của Công ty CP Thép Pomina bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 22/9. Cổ phiếu ASP của Công ty CP Tập đoàn Dầu khí An Pha cũng thuộc diện bị cảnh báo từ ngày 22/9 do vi phạm quy định công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng một năm.

Ngoài ra, HoSE cũng có quyết định giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu EVG của Công ty CP Tập đoàn EverLand, với nguyên nhân tổ chức kiểm toán có kết luận ngoại trừ đối với báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023.