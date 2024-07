Cổ phiếu Vietnam Airlines đột ngột hạ độ cao, quỹ ngoại đặt niềm tin lớn vẫn còn lãi

Sau giai đoạn neo giá trên vùng đỉnh dài hạn, cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines đã đột ngột hạ độ cao với liên tiếp 5 phiên giảm mạnh liên tiếp trong đó có 3 phiên nằm sàn. Kết phiên cuối tuần 19/7, HVN lùi về mức 26.150 đồng/cp trong tình trạng "trắng bên mua", dư bán giá sàn hơn 1 triệu đơn vị.

Tính từ mức cao nhất trong 6 năm đạt được vào phiên 5/7, cổ phiếu HVN đã mất 28% thị giá. Vốn hóa thị trường của Vietnam Airlines cũng theo đó bị thổi bay 22.500 tỷ (900 triệu USD) chỉ sau 2 tuần, còn gần 58.000 tỷ đồng (2,3 tỷ USD).

Áp lực chốt lời mạnh sau giai đoạn tăng nóng là điều khó tránh khỏi. Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh quý 2 có vẻ như không đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư.

Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức vào ngày 16/7, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Vietnam Airlines ước tính lợi nhuận trước thuế hợp nhất của hãng hàng không này trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 4.600 tỷ đồng. Con số này cho thấy Vietnam Airlines vẫn có lãi trong quý 2 nhưng thấp hơn nhiều so với đầu năm.

Trước đó, theo báo cáo tài chính quý 1, Vietnam Airlines lãi trước thuế 4.528 tỷ đồng, gấp nhiều lần so với con số hơn 19 tỷ cùng kỳ 2023. Đây là mức lợi nhuận cao nhất mà hãng hàng không này đạt được trong một quý kể từ khi thành lập.

Theo giải trình, lợi nhuận quý này của Vietnam Airlines tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do công ty mẹ, Pacific Airlines và các công ty con kinh doanh đều kinh doanh có lãi so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, hãng bay có thu nhập khác hợp nhất đột biến do trong quý 1/2024, Pacific Airlines phát sinh thu nhập từ việc xóa nợ theo thỏa thuận trả tàu bay (đây là quý đầu tiên sau đại dịch covid Pacific Airlines có kết quả kinh doanh lãi).

Nhìn chung, kết quả kinh doanh quý 2 có thể chưa đáp ứng kỳ vọng nhưng Vietnam Airlines vẫn đang trong lộ trình hoàn thành mục tiêu đề ra. Năm nay, hãng hàng không này lên kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 105.946 tỷ đồng (tăng 113,6%) và lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 4.524 tỷ đồng, khả quan hơn nhiều so với mức lỗ hơn 5.000 tỷ năm ngoái. Với kết quả sơ bộ đạt được sau 6 tháng, Vietnam Airlines cơ bản đã hoàn thành mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả .

Tình hình kinh doanh có chuyển biến tích cực nhưng Vietnam Airlines còn lỗ lũy kế 36.742 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm 12.556 tỷ đồng vào cuối quý 1/2024. Điều này khiến cổ phiếu HVN nằm diện kiểm soát, hạn chế giao dịch (chỉ được giao dịch trong phiên chiều) của HoSE và đang đứng trước nguy cơ bị huỷ niêm yết bắt buộc. Ngoài ra, Vietnam Airlines vẫn còn có thể đối diện với tình trạng thiếu hụt máy bay đến hết năm 2025.

Tuy nhiên, triển vọng của Vietnam Airlines vẫn được một số tổ chức lớn đánh giá cao, điển hình là Pyn Elite Fund (quy mô gần 800 triệu EUR). Theo quỹ ngoại này, Vietnam Airlines là hãng hàng không quốc gia của Việt Nam với cổ đông Nhà nước vẫn sở hữu hơn 86%, đã được gia hạn trả khoản vay 160 triệu USD do Nhà nước hỗ trợ trong 3 năm nữa với những điều kiện thuận lợi.

Vietnam Airlines là hãng hàng không trọn gói lớn nhất Việt Nam, sở hữu nhiều công ty con trong chuỗi giá trị ngành. Theo Pyn Elite Fund, hãng hàng không này sẽ thoái vốn một số công ty con với giá tốt để giảm lỗ lũy kế. Năm nay, Vietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cao kỷ lục.

Quỹ ngoại này gom cổ phiếu HVN từ tháng 5 và hiện nắm khoảng 1% cổ phần công ty, tương ứng với khoảng 3% danh mục đầu tư. Đến thời điểm hiện tại, mặc dù cổ phiếu HVN đã giảm khá sâu từ đỉnh nhưng khoản đầu tư này của Pyn Elite Fund nhiều khả năng vẫn đang có lãi nếu giữ đến hiện tại.