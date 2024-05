Cổ phiếu VinFast bốc đầu tăng 51% sau khi nhận đặt cọc mẫu VF 3

Từ ngày 13/5, VinFast đã chính thức nhận cọc mẫu cọc mẫu xe điện mini VF 3. Cụ thể, từ 6 giờ ngày 13/5 đến hết ngày 15/5, VinFast VF 3 có mức giá ưu đãi 235 triệu đồng/xe (chưa bao gồm pin) và 315 triệu đồng/xe (kèm pin). Sau thời gian trên, giá bán của VF 3 được điều chỉnh lần lượt là 240 triệu đồng/xe (thuê pin) và 322 triệu đồng/xe (kèm pin) cho 4 màu ngoại thất cơ bản.

Đến tối 13/5 theo giờ Việt Nam, cổ phiếu VFS trên sàn chứng khoán Mỹ đã tăng mạnh ngay từ đầu phiên giao dịch và ghi nhận một trong những phiên bùng nổ nhất từ sau khi lên sàn.

VFS chốt phiên ở mức 4,56 USD, tăng 51,5% so với cuối tuần trước. Mức giá này vẫn thấp hơn gần 40% so với đầu năm nhưng so với đáy vào cuối tháng Tư thì VFS đã hồi phục gấp đôi.

Ở mức giá này thì vốn hóa của VinFast quay trở lại trên mức 10 tỷ USD, đạt 10,66 tỷ USD – ngang ngửa với 2 thương hiệu xe điện khác là NIO (11,7 tỷ USD) và Rivian (10,84 tỷ USD).