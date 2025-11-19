Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cổ phiếu VMD của Y Dược phẩm Vimedimex thoát diện đình chỉ giao dịch

19-11-2025 - 10:08 AM | Thị trường chứng khoán

Cổ phiếu VMD được giao dịch bình thường trở lại sau khi HoSE xác nhận Vimedimex đã thực hiện đúng nghĩa vụ báo cáo khắc phục tình trạng dẫn đến việc cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch trước đó.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), cổ phiếu VMD của CTCP Y Dược phẩm Vimedimex (Vimedimex) sẽ được đưa ra khỏi diện đình chỉ giao dịch theo Quyết định số 1715/QĐ-SGDHCM ngày 14/11/2025.

Theo văn bản này, ngày 24/10/2025, HoSE đã đưa cổ phiếu VMD của Vimedimex vào diện đình chỉ giao dịch theo Quyết định số 968/QĐ-SGDHCM do công ty không đưa ra biện pháp khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch theo yêu cầu, thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 40 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của HĐTV Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Cổ phiếu VMD của Y Dược phẩm Vimedimex thoát diện đình chỉ giao dịch- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đến ngày 6/11/2025, HoSE đã nhận được công văn số 87/2025/CV-VMD của Vimedimex công bố Báo cáo khắc phục tình trạng cổ phiếu vào diện đình chỉ giao dịch.

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 40 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của HĐTV Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, cổ phiếu VMD không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 40 và công ty đã thực hiện công bố báo cáo khắc phục.

Do đó, HoSE sẽ thực hiện đưa cổ phiếu VMD của Vimedimex ra khỏi diện đình chỉ giao dịch theo quy định.

Theo giải trình báo cáo khắc phục tình trạng cổ phiếu vào diện đình chỉ giao dịch của Vimedimex, trong thời gian vừa qua, theo nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VMD ngày 26/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc yêu cầu Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV) thực hiện kiểm toán lại BCTC của Vimedimex năm 2022, công ty đã mất rất nhiều thời gian để rà soát lại tất cả các số liệu tài chính cũng như làm việc với các đơn vị kiểm toán độc lập.

Đến ngày 26/9/2025, công ty mới thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY và ngày 30/10/2025, Vimedimex đã hoàn thành việc nộp và công bố BCTC bán niên năm 2025 đã được soát xét (riêng lẻ và hợp nhất).

Đồng thời, Vimedimex cam kết không vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trong vòng 6 tháng kể từ ngày 1/11/2025.

Với biện pháp đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ cùng sự nỗ lực, cố gắng của các phòng/ban liên quan, Vimedimex sẽ khắc phục tình trạng cổ phiếu VMD bị đưa vào diện đình chỉ giao dịch như đã công bố và mong các các cơ quan tạo điều kiện cho cổ phiếu VMD được đưa ra khỏi diện đình chỉ giao dịch trong thời gian sớm nhất.


