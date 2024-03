Cổ phiếu VNDIRECT giảm mạnh, khớp lệnh chóng mặt, khối ngoại bán ròng hàng trăm tỷ

Thị trường chứng khoán phiên 26/3 chứng kiến áp lực bán mạnh diễn ra trên cổ phiếu VND của VNDIRECT sau sự cố liên quan đến bảo mật khiến hệ thống bị tấn công. Cổ phiếu này có thời điểm đã mất hơn 5% trước khi cầu bắt đáy nhập cuộc giúp thu hẹp đà giảm. Tại thời điểm 10h15p sáng 26/3, VND đang giảm gần 4% thị giá.

Đáng chú ý, giao dịch trên VND rất sôi động với gần 42 triệu đơn vị được khớp lệnh chỉ sau hơn 1h giao dịch, giá trị khớp lệnh trương ứng gần nghìn tỷ. Phiên 25/3 trước đó, cổ phiếu này cũng ghi nhận thanh khoản đột biến với hơn 86 triệu đơn vị được khớp lệnh, gấp 3 lần bình quân phiên trong vòng 1 năm trở lại đây và cao thứ 2 trong lịch sử niêm yết.

Cập nhật giao dịch cổ phiếu VND tại thời điểm 10h15p sáng 26/3

Khối ngoại gây sức ép lớn khi bán ròng hơn 11 triệu cổ phiếu VND, tương ứng giá trị hơn 250 tỷ đồng (tại thời điểm 10h15p sáng 26/3). Đây là phiên thứ 2 liên tiếp khối ngoại bán mạnh tay trên cổ phiếu này. Phiên trước đó, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 3,7 triệu đơn vị, tương đương giá trị khoảng 87 tỷ đồng.

Sáng cùng ngày (26/3), VNDIRECT đã gửi thông báo cập nhật về sự cố, trong đó khẳng định thông tin và tài sản của khách hàng được đảm bảo ở trạng thái an toàn. Theo đó, VNDIRECT tiếp tục khẳng định đang trong quá trình khắc phục và kết nối trở lại. Toàn bộ thông tin và tài sản của khách hàng đều được đảm bảo trạng thái an toàn, không bị ảnh hưởng, và sự cố chỉ gây ảnh hưởng đến giao dịch hiện tại. VNDIRECT cho biết đang tiến hành kết nối lại hệ thống, nhưng do dữ liệu quá lớn nên mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã ra thông báo tạm thời ngắt kết nối giao dịch từ xa và giao dịch trực tuyến trên các thị trường giao dịch chứng khoán niêm yết, giao dịch chứng khoán đăng ký giao dịch, giao dịch chứng khoán phái sinh, giao dịch công cụ nợ và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của VNDIRECT tới HNX kể từ ngày 25/3 cho đến khi VNDIRECT khắc phục được hoàn toàn sự cố.

Trong một diễn biến liên quan, VNDIRECT cho biết công ty đang làm việc với các đối tác là các tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, cũng như đã phối hợp xử lý cùng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) để đảm bảo ngăn chặn sự cố tương tự như VNDIRECT cho an toàn của thị trường.