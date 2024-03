Cổ phiếu VNDIRECT khớp lệnh đột biến, 7% công ty đổi chủ

Thị trường chứng khoán phiên 25/3 bất ngờ chứng kiến giao dịch đột biến trên cổ phiếu VND của VNDIRECT. Cổ phiếu này khớp lệnh chóng mặt, đẩy khối lượng giao dịch lên đến hơn 86 triệu đơn vị, tương đương 7% tổng lượng cổ phiếu lưu hành của công ty.

Con số này gấp 3 lần mức bình quân phiên trong vòng một năm trở lại đây và là mức thanh khoản cao thứ 2 trong lịch sử niêm yết của VND, chỉ sau phiên 6/7/2023 (khớp lệnh 105 triệu đơn vị).

Áp lực bán mạnh chủ yếu khiến cổ phiếu VND đảo chiều. Từ vùng giá xanh, cổ phiếu này có thời điểm mất hơn 3% trong phiên trước khi cầu bắt đáy nhập cuộc giúp thu hẹp đà giảm. Kết phiên 25/3, thị giá VND giảm 1,44% xuống mức 23.950 đồng/cp. Vốn hóa thị trường tương ứng hơn 29.000 tỷ đồng, vẫn cao hơn gần 8% so với thời điểm đầu năm 2024.

Cũng trong ngày 25/3, VNDIRECT đã thông tin chính thức về sự cố hệ thống giao dịch trực tuyến của công ty. Thông báo cho biết, sáng ngày 24/3, toàn bộ hệ thống của VNDIRECT bị tấn công bởi một tổ chức quốc tế dẫn đến toàn bộ nền tảng giao dịch của công ty bị tạm thời không truy cập được.

VNDIRECT cho biết công ty đang làm việc với các đối tác là các tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, cũng như đã phối hợp xử lý cùng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) để đảm bảo ngăn chặn sự cố tương tự như VNDIRECT cho an toàn của thị trường.

"Toàn bộ thông tin và tài sản của Khách hàng đều được đảm bảo trạng thái an toàn, không ảnh hưởng bởi sự cố tấn công. Sự cố chỉ gây ảnh hưởng đến việc giao dịch hiện tại và chúng tôi đang nỗ lực tối đa để khôi phục toàn bộ hệ thống, hạn chế ảnh hưởng gián đoạn đến việc giao dịch của khách hàng ngày hôm nay", thông báo của VNDIRECT nhấn mạnh.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau đó đã ra thông báo tạm thời ngắt kết nối giao dịch từ xa và giao dịch trực tuyến trên các thị trường giao dịch chứng khoán niêm yết, giao dịch chứng khoán đăng ký giao dịch, giao dịch chứng khoán phái sinh, giao dịch công cụ nợ và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của VNDIRECT tới HNX kể từ ngày 25/3 cho đến khi VNDirect khắc phục được hoàn toàn sự cố.

VNDIRECT hiện là công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn thứ 3 trong ngành với hơn 12.000 tỷ đồng, chỉ sau SSI và VPBankS. Về tình hình kinh doanh năm 2023, VNDIRECT ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 6.562 tỷ đồng, giảm 6% so với 2022. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế vẫn tăng 44% so với năm 2022 lên mức 2.482 tỷ đồng.