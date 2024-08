Cổ phiếu vừa lập đỉnh mới, PNJ bất ngờ báo lãi tháng 7 giảm mạnh xuống thấp nhất trong nhiều năm

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ) đã công bố kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm với doanh thu thuần đạt 24.621 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.218 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 31% và 4% so với cùng kỳ 2023. Với kết quả đạt được, công ty đã hoàn thành hơn 66% kế hoạch doanh thu và 58% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm đề ra.

Trong cơ cấu doanh thu 7 tháng đầu năm, mảng trang sức bán lẻ vẫn đóng góp lớn nhất với tỷ trọng 58,5%, tăng 14,6% so với cùng kỳ 2023 chủ yếu do: (i) PNJ tung ra nhiều bộ sưu tập mới phù hợp thị hiếu thị trường và được khách hàng nhiệt tình đón nhận; (ii) đạt được hiệu quả tích cực từ các chiến dịch marketing và chương trình bán hàng hiệu quả; (iii) tiếp tục thành công trong việc thu hút các nhóm khách hàng mới và tăng cường tỉ lệ khách hàng cũ quay lại.

Biên lợi nhuận gộp trung bình 7 tháng đạt 16,4%, giảm so với mức 18,7% cùng kỳ, do sự thay đổi cơ cấu doanh thu của từng mảng kinh doanh. Trong bối cảnh thị trường vàng tiếp tục sôi động, doanh thu vàng miếng của PNJ tăng 67% so với cùng kỳ, khiến tỷ trọng doanh thu vàng 24K (với biên lợi nhuận không cao) đóng góp tỷ trọng 39% doanh thu, tăng so với 30,4% cùng kỳ.

Ước tính riêng trong tháng 7, PNJ đạt 2.508 tỷ đồng doanh thu, tăng 6% so với cùng kỳ 2023. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm mạnh 41% so với tháng 7 năm ngoái, xuống mức 51 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận tháng thấp nhất trong nhiều năm qua của doanh nghiệp bán lẻ vàng, trang sức này.

PNJ không thuyết minh cụ thể nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm mạnh so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhìn lại dữ liệu quá khứ có thể thấy, tháng 7 nói riêng và quý 3 nói chung thường là giai đoạn lợi nhuận thấp điểm nhất trong năm của PNJ.

Tính đến cuối tháng 7/2024, PNJ sở hữu 409 cửa hàng vật lý trên toàn quốc, tăng 4 cửa hàng so với cuối tháng 6 và 9 cửa hàng so với thời điểm đầu năm 2024 (mở 17 và đóng 8). Trong đó, gồm 400 cửa hàng PNJ, 5 cửa hàng Style by PNJ, 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery và 1 Trung tâm kinh doanh sỉ.



Trên thị trường, cổ phiếu PNJ vừa có phiên điều chỉnh nhẹ ngày 23/8 sau cú tăng tốc bất ngờ lên lập đỉnh lịch sử mới trước đó. Cổ phiếu này hiện đang dừng ở mức 108.900 đồng/cp, tăng 27% so với đầu năm. Vốn hóa thị trường tương ứng hơn 36.400 tỷ đồng.