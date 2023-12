Cổ phiếu vượt đỉnh 2023 – “Ngôi sao hi vọng” cho 2024

Thưa bà Thủy, 2023 là năm chọn cổ phiếu có vai trò đặc biệt quan trọng, điều này có đúng không?

Đúng là như vậy. Trong năm 2023, VN-Index tạo đỉnh ở vùng sát 1.250 điểm vào đầu tháng 9.2023, ghi nhận mức tăng lên tới 25% so với cuối 2022, nhưng sau đó lại sụt giảm mạnh và hiện nay mức tăng của VN-Index chỉ đạt trên dưới 10% so với cuối 2022. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do nền kinh tế chưa hồi phục được như kỳ vọng từ đầu năm, các con số tăng trưởng cả về GDP, tín dụng hay hoạt động thương mại quốc tế đều chưa đạt được mục tiêu đã đề ra.

Bên cạnh đó, cũng có những lo ngại đến từ bên ngoài liên quan tới tỷ giá cũng như lạm phát và nguy cơ suy thoái tại Mỹ. Nhiều ngành nghề đồng loạt gặp khó khăn trong 2023, giai đoạn cổ phiếu giảm hàng loạt hoặc đi ngang với thanh khoản yếu, do vậy phân bổ tài sản gặp khó khăn hơn để tạo nên lợi nhuận vượt trội trong năm.

Trong bối cảnh đó, lựa chọn cổ phiếu có vai trò đặc biệt quan trọng, để tìm ra được những ngành, cổ phiếu riêng lẻ được hưởng lợi trong môi trường kinh doanh khắc nghiệt. Thậm chí, trong năm cũng có những trường hợp doanh nghiệp có lợi nhuận vượt trội, giá cổ phiếu liên tục vượt đỉnh bất chấp suy thoái hay khủng hoảng.

Vậy đâu là những cổ phiếu "vượt đỉnh", xứng đáng đặt "ngôi sao hi vọng", thưa bà?

Trong thực tiễn đầu tư, chiến lược mua các cổ phiếu vượt đỉnh trong suy thoái không phải là mới lạ. Với nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới với nguồn lực dồi dào về năng lực kinh doanh và tài chính, thì những giai đoạn suy thoái lại là cơ hội để triển khai các dự án lớn, thực hiện các chiến lược đầu tư marketing lấy thị phần từ các doanh nghiệp nhỏ lẻ gặp vấn đề về thanh khoản, khó trụ lại trong suy thoái. Mua bán, sáp nhập (M&A) với giá rẻ cũng là các hoạt động rất sôi động giai đoạn này.

Đơn cử như Apple, 1 doanh nghiệp có doanh thu, lợi nhuận bứt phá đầu tiên trên thị trường Mỹ sau mỗi đợt khủng hoảng, suy thoái, nhờ lợi thế cạnh tranh ưu việt và lượng tiền mặt kỷ lục, cũng là doanh nghiệp có cổ phiếu nhanh chóng vượt đỉnh sau mỗi đợt suy giảm do khủng hoảng tài chính toàn cầu. Sau khi vượt đỉnh, với các lợi thế cạnh tranh vượt trội, lợi nhuận của Apple càng tăng mạnh mẽ hơn trong cả giai đoạn hồi phục và hưng thịnh của nền kinh tế Mỹ. Giá cổ phiếu theo đó cũng liên tục tạo "mức giá cao nhất mọi thời đại - all time high" mới.

Giá cổ phiếu APPLE liên tục vượt đỉnh cũ FY2005 - 2023 (Đơn vị: USD)

Lợi nhuận ròng của APPLE liên tục lập kỷ lục mới FY2005 - 2023 (Đơn vị: tỷ USD, Nguồn: Statista)

Nhìn vào thị trường Việt Nam trong giai đoạn từ Covid tới nay, cũng không thiếu những cổ phiếu đã vượt đỉnh sau khủng hoảng 2020 và tiếp nối đà tăng tạo đỉnh mới trong một năm đầy khó khăn như 2023, có thể kể tới: FPT, PVS, BMP và GMD. Công thức chung của các doanh nghiệp trên là có truyền thống lâu đời, có lợi thế cạnh tranh rõ ràng, có tài chính vững mạnh, do vậy hoàn toàn có đầy đủ năng lực để không những sống sót mà còn phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn nền kinh tế chung gặp khó khăn. Đây chính là những cổ phiếu xứng đáng được đặt cửa "ngôi sao hi vọng" cho kỳ vọng tiếp tục tạo những "all time high" mới trong những năm tới, trước mắt là giai đoạn hồi phục chậm rãi của năm 2024.



Giá cổ phiếu GMD liên tục vượt đỉnh 2012 - 2023

Lợi nhuận ròng của Gemadept lập kỷ lục mới FY2005 - 2023 (Đơn vị: tỷ đồng, Nguồn: GMD, HSC)

Gemadept là doanh nghiệp đồng hành cùng tổ chức hội thảo C2C với HSC tháng 9.2022 và sau đó đã có mức tăng mạnh mẽ. Vậy theo bà cổ phiếu GMD có còn là 1 cơ hội đầu tư hấp dẫn cho 2024?



Những lợi thế của Gemadept được trình bày trong Hội thảo C2C tháng 9.2022 vẫn là điểm sáng đầu tư của Gemadept, với các cảng biển tại các vị trí chiến lược đắc địa và hệ sinh thái khép kín vượt trội của một doanh nghiệp đầu ngành.

Hơn thế nữa, tiềm năng gia tăng công suất hoạt động của cảng Gemalink và Nam Đình Vũ sẽ là động lực tăng trưởng quan trọng của Gemadept trong 2024. Một yếu tố hỗ trợ biên lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành cảng là Thông tư mới về giá sàn dịch vụ xếp dỡ nhiều khả năng sẽ được ban hành trong Q4/2023 và có hiệu lực từ tháng 1/2024. Theo đó, giá sàn dịch vụ xếp dỡ tại các cảng khu vực Hải Phòng và Cái Mép Thị Vải sẽ tăng khoảng 10% kể từ ngày 1/1/2024.

