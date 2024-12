Cơ quan hàng không Nga nêu lý do tạm thời đóng cửa tất cả sân bay ở Moskva

Theo Reuters, cơ quan hàng không Nga, Rosaviatsia dỡ bỏ lệnh hạn chế tạm thời với 4 sân bay tại Moskva, sau khi đóng cửa các sân bay này cùng với một sân bay ở Kaluga hôm 26/12.

Lý do đóng cửa là để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay dân dụng. “Các phi hành đoàn, kiểm soát viên không lưu và cơ quan dịch vụ sân bay thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay – đây là ưu tiên hàng đầu", Rosaviatsia tuyên bố.

Nga tạm thời đóng cửa 5 sân bay hôm 26/12.

Việc Nga tạm thời đóng cửa sân bay diễn ra sau khi Moskva cho rằng các cơ quan an ninh Ukraine đang kích động 55 vụ đốt phá và đánh bom vào các ngân hàng, bưu điện và xe cảnh sát trên khắp cả nước.

Bộ Nội vụ Nga cho biết, 44 nghi phạm bị bắt liên quan đến các vụ việc. Bộ này cũng tuyên bố phá vỡ một số âm mưu của các cơ quan tình báo Ukraine nhắm đến các sĩ quan cấp cao của Nga và gia đình họ ở Moskva.

Nga cũng phải đối mặt với cáo buộc, một trong những hệ thống phòng không của nước này liên quan đến vụ tai nạn máy bay chở khách của hãng hàng không Azerbaijan Airlines.

Điện Kremlin cùng ngày nhấn mạnh, cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay đang được thực hiện và sẽ là sai lầm khi đưa ra bất kỳ suy đoán nào vào thời điểm này. "Chúng tôi không thể làm điều đó và không ai nên làm điều đó. Chúng ta đều cần phải chờ cuộc điều tra này kết thúc", Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Hãng hàng không Azerbaijan Airlines thông báo tạm hoãn mọi chuyến bay từ Baku đến Chechnya cho đến khi các bên liên quan hoàn tất điều tra nguyên nhân vụ rơi phi cơ. Chính phủ Kazakhstan cam kết hợp tác chặt chẽ với Azerbaijan trong suốt quá trình điều tra.

Chuyến bay bị rơi ở Kazakhstan khiến 38 người thiệt mạng. Có nhiều nhận định về nguyên nhân gây ra tai nạn, bao gồm cả sự cố nhiên liệu, thời tiết và va phải chim. Tuy nhiên chưa có thông tin nào được xác nhận.

Nguồn: Reuters, News18