Đồng tiền của nền kinh tế lớn thứ ba châu Á chạm đáy mọi thời đại, chưa có dấu hiệu dừng: Chuyện gì đang xảy ra?

Đây là phiên thứ bảy liên tiếp đồng rupee giảm so với đồng USD do thâm hụt thương mại gia tăng và dòng vốn yếu.

Trong bối cảnh hầu hết các đồng tiền khác ở châu Á sụt giảm, đồng rupee đã chạm mức thấp nhất mọi thời đại là 85,2525 rupee đổi 1 USD. Kể từ đầu tháng 10 đến nay, đồng tiền này đã giảm 1,74% và trên đà ghi nhận quý tệ nhất kể từ quý 3 năm 2022.

Bức tranh cán cân thanh toán (Balance of Payment - BoP) của Ấn Độ thay đổi, giá đồng USD tăng và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng đã làm suy yếu đồng rupee.

Theo tính toán của IDFC First Bank, thâm hụt thương mại của Ấn Độ từ tháng 4 đến tháng 11 đã tăng 18,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, dòng tiền chảy ra trong quý này là 10,3 tỷ USD, trái ngược so với dòng tiền chảy vào 20 tỷ USD trong quý trước.

Theo các nhà kinh tế, sự kết hợp đó đã dẫn đến thâm hụt BoP trong quý hiện tại. BoP ước tính là 20 tỷ USD đến 30 tỷ USD trong năm tài chính này, thấp hơn so với mức thặng dư hơn 60 tỷ USD trong năm tài chính trước.

IDFC cho biết thâm hụt cán cân thanh toán và đồng USD mạnh sẽ khiến đồng rupee tiếp tục chịu áp lực. Họ dự báo rằng đồng tiền này sẽ suy yếu xuống còn 86 rupee đổi 1 USD vào tháng 9 năm 2025.

Đà tăng của đồng USD sau chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang làm tăng thêm rào cản cho đồng rupee. Chỉ số USD đang dao động quanh mức cao nhất trong năm nay do các chính sách của Tổng thống đắc cử Mỹ dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng và lạm phát.

Triển vọng lạm phát cao đã khiến các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang thay đổi kế hoạch cắt giảm lãi suất ít hơn vào năm tới.

Theo Reuters