Có thể kiểm tra việc phạt nguội qua ứng dụng iHanoi

Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội , việc xây dựng và triển khai ứng dụng iHanoi nhằm tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị từ người dân một cách minh bạch, nhanh chóng và hiệu quả. Đồng thời, ứng dụng bảo đảm sự tham gia giám sát của cộng đồng với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", từ đó nâng cao niềm tin của người dân với chính quyền, cung cấp tiện ích cho người dân và tiếp nhận các sáng kiến đóng góp xây dựng phát triển Thủ đô.

Về an toàn thông tin, iHanoi đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cấp độ 4, được giám sát 24/7 để bảo đảm an ninh an toàn cho hệ thống và dữ liệu của thành phố. Sau 8 tháng triển khai, nền tảng iHanoi đã hoàn thành và đưa vào vận hành chính thức từ ngày 28/6/2024.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải tham luận về kết quả nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại phiên họp của Chính phủ, sáng 31/8. Ảnh: PV.

Ứng dụng iHanoi cung cấp 4 nhóm tiện ích và 7 chức năng chính: Phản ánh hiện trường (cho phép người dân và doanh nghiệp gửi kiến nghị về các lĩnh vực đời sống); Phản ánh về thủ tục hành chính (hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phản ánh khó khăn khi giải quyết thủ tục hành chính); Đăng ký lịch tiếp công dân (cho phép đăng ký lịch tiếp công dân trực tuyến); Tiện ích đô thị thông minh (cung cấp thông tin về văn hóa, giáo dục, y tế, quy hoạch, môi trường); Truyền thông, tin tức (cảnh báo giao thông, tội phạm, thiên tai và cung cấp tin tức); Sáng kiến, góp ý (hiển thị ý tưởng, sáng kiến từ người dân về nhiều lĩnh vực); Hanoi Chat (hỗ trợ giao tiếp trực tuyến giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền).

Đến 28/8, ứng dụng iHanoi đã tiếp nhận 5.700 phản ánh, kiến nghị, trong đó, đã xử lý 3.940 đạt trên 70%, đang xử lý 29% và chỉ có 69 kiến nghị xử lý quá hạn chiếm 0,02%. Đã có gần 800 nghìn người dân, doanh nghiệp và 100% công chức, viên chức thuộc thành phố tạo tài khoản trên iHanoi. Tổng số lượt truy cập đạt trên 6 triệu lượt; đã tích hợp 2,5 triệu sổ sức khỏe điện tử từ hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử thành phố lên iHanoi phục vụ người dân tra cứu… đã có 468 sáng kiến xây dựng Thủ đô.

Theo UBND thành phố Hà Nội, ứng dụng iHanoi nhận được nhiều đánh giá tích cực từ cộng đồng mạng, với 62,1% người dùng đánh giá "hài lòng và chấp nhận" về chất lượng giải quyết phản ánh, kiến nghị của chính quyền.

Thời gian tới, thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của iHanoi để người dân hiểu và đồng thuận sử dụng; tích hợp iHanoi với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính và các nền tảng thanh toán trực tuyến; kết nối iHanoi với nền tảng Quản trị và Cổng thông tin điện tử thành phố; tích hợp các tính năng như tìm tuyến xe buýt, đặt chỗ đỗ xe, tra cứu điểm thi và tự động thông báo kết quả khám, chữa bệnh; phát triển tính năng trợ lý ảo và Chatbot để hỗ trợ cán bộ, công chức và người dân.

Về dự kiến định hướng kết nối, chia sẻ dữ liệu trong thời gian tới, thành phố sẽ phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) để cung cấp dữ liệu phạt nguội ; phối hợp với Cục Đăng kiểm (Bộ Giao thông Vận tải) để cung cấp dữ liệu đăng kiểm; phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) để cung cấp dữ liệu giám sát hành trình.