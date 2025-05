Nữ tỷ phú trẻ kẹt chân trong đôi cao gót toàn keo, 17 triệu người vào hóng kết quả

Ở thảm xanh Met Gala, các ngôi sao khi muốn đổi lấy những khung hình lộng lẫy cùng những bộ cánh cầu kỳ, đằng sau đó là cả chuỗi câu chuyện bên lề không kém phần phức tạp giữa họ và ekip. Đêm tiệc thời trang hoành tràng năm nay đã khép lại nhưng dư âm từ hậu trường thú vị của nó vẫn chưa dứt, nhân vật được chú ý lúc này là Kylie Jenner.

Nữ tỷ phú nóng bỏng đã chia sẻ trên Instagram Story ghi lại cảnh cô và team phải chật vật gỡ bàn chân ra khỏi đôi sandal cao gót sau khi thảm xanh của Met đóng màn. Video này sau đó được người qua đường đăng lại trên TikTok đã trở nên viral với hơn 17 triệu lượt xem và gần 10 nghìn bình luận chỉ sau 2 ngày lên sóng.

Video clip ghi lại cảnh Kylie Jenner bị dính chặt chân vào saldan cao gót (Nguồn TikTok).

Trong đoạn clip này, có thể thấy sự bất lực của Kylie khi ekip nhiều người thay nhau hết xịt dung dịch làm ướt đến ra sức dùng tay tháo, nạy mà vẫn không hề hấn gì với bàn chân đang bị dính chặt của cô. Nguyên nhân của câu chuyện dở khóc dở cười này là do trước đó, nữ người mẫu đã dùng keo dán để cố định bàn chân."Max bảo tôi dán chân vào đôi giày này và giờ thì chân tôi bị kẹt!" - Kylie Jenner nhắc đến nhà thiết kế của bộ trang phục, giám đốc sáng tạo Maximilian Davis của Ferragamo.

Để giữ cho đôi giày cao gót không bị tuột, Kylie đã dán keo để dính đế giày vào chân theo lời khuyên của Maximilian Davis.



Cũng chính vì sự cố khó xử trên mà Kylie Jenner phải bỏ lỡ buổi tiệc after party vào buổi tối cùng ngày, nhưng thật may sau đó người đẹp cũng thông báo mọi thứ đã ổn với đôi chân của cô.

Kylie thông báo tình hình sau khi rút chân được ra khỏi giày nhưng cô cũng bỏ lỡ buổi after party, trong khi các sao nữ đua nhau chặt chém với outfit thứ 2.

Năm nay Kylie Jenner là người cuối cùng xuất hiện, khép lại Met Gala 2025 với một bộ cánh Ferragamo táo bạo dưới bàn tay của giám đốc sáng tạo Maximilian Davis. Thân hình nóng bỏng của bạn gái Timothée Chalamet vẫn thu hút mọi ánh nhìn trong chiếc váy cổ yếm màu ghi, thân trên là corset xuyên thấu được đính sequin theo họa tiết xương cá. Không có gì phải bàn cãi về diện mạo chỉn chu và sang trọng của Kylie Jenner trong look này, nhưng để thỏa mãn những con mắt đang chờ đợi cô giải đề bài "Tailor for You" quyết liệt hơn thì có vẻ người đẹp sinh năm 1997 vẫn chưa đủ thuyết phục.

Kylie Jenner rạng rỡ trên thảm xanh Met Gala, nhưng lúc ấy chưa ai biết đôi chân cô đang gắn chặt vào đôi sandal cao gót bằng lớp keo dán siêu dính.

Sau tai nạn viral bất đắc dĩ của ngôi sao nổi tiếng, Ferragamo cũng nhân dịp này dành riêng một bài đăng trên Instagram để focus vào đôi cao gót đặc biệt mà Kylie Jenner mang. Hãng công bố từ bản vẽ thiết kế đến quá trình gia công và cuối cùng là thành phẩm trên chân cô người mẫu đình đám, kèm dòng chú thích: "Ferragamo from toe to head for Kylie" (tạm dịch: Kylie Jenner trong full set Ferragamo tại Met Gala). Thú vị ở chỗ, mặc dù là một sản phẩm custom riêng nhưng không rõ nguyên cớ vì đâu Kylie lại phải chịu tình cảnh chấp vá tạm bợ bằng băng keo dán đến sự kiện quan trọng như Met. Có vẻ khá nhiều người có thắc mắc tương tự nên Ferragamo còn không ngại kèm theo 1 comment đáp trả hài hước ngay dưới bài post: "Please use tape responsibly" (tạm dịch: Hãy sửa dụng băng keo một cách có ttrách nhiệm).

Thay vì về bộ trang phục, Ferragamo dành hẳn 1 bài post để nói về đôi giày nổi tiếng của Kylie Jenner.